Derfor er kilometerstanden så viktig når du kjøper bruktbil

Hei Benny! Tenker å gå til innkjøp av en 2013-modell Mitsubishi Outlander. Den jeg kikker på har gått 120.000 kilometer, og jeg synes kanskje dette er i meste laget?

Selger er bruktbilforhandler med 6.000 kilometer garanti, som er en liten sikkerhet. Servicer er fulgt, og ny vil bli tatt før salg. I tillegg er det toppmodellen Instyle+ med automat, noe jeg tror kan være lurt å velge ved tanke på et salg i fremtiden.

Det jeg egentlig lurer på er: Ville du valgt en 2013 Instyle+ med 120.000 kilometer (automat), eller en 2013 Intense som har gått 80.000 kilometer (manuell)? Prisen er omtrent den samme på de to.

Benny svarer:

Heisann, godt spørsmål og ikke bare i dette tilfellet. Kilometerstand er en svært viktig faktor når man skal velge bruktbil. Det kan ha mye å si for prisen, men ikke minst også for kostnadene mens du eier bilen.

De to bilene du vurderer er fem år gamle. Det betyr at nybilgarantien enten har utgått, eller gjør det i løpet av svært kort tid. Dermed er denne trygge perioden over, og du må betale selv når noe går i stykker på bilen.

Det er nå en gang slik at vi må regne med at reparasjonene kommer etter hvert som bilene får flere kilometer på telleverket. 100.000 kilometer var tidligere sett på som en litt "magisk" grense. Det er det kanskje delvis fortsatt. For etter at en bil har passert 100.000 er det større risiko for at det kommer behov for påkost. Dog uten at det er hugget i stein.

En viktig ting du ikke forteller om her, er hvor langt du regner med å kjøre i året. Men hvis du er en ganske gjennomsnittlig bilist på dette området, har du en årlig kjørelengde på rundt 15.000 kilometer. Hvis du kjøper bilen som nå har gått 80.000 kilometer, vil det altså ta deg cirka to og et halvt år å komme opp i samme kilometerstand som den andre, 120.000. Mens denne etter samme periode, vil passere 150.000 kilometer. Og da kan erfaringsmessig mye skje.

Fristende med topputgaven...

Generelt anbefaler jeg gjerne å vektlegge kilometerstand mer enn alder, når bilene har fått noen år på baken. Servicehistorikk og antall eiere er naturligvis svært viktig. Og kan du få en form for garanti, er det også en god, ekstra trygghet.

Skal vi bare vektlegge fornuft, vil jeg derfor anbefale Outlanderen som har gått kortest.

Men så er bilkjøp (heldigvis) ikke bare fornuft heller. Her snakker vi biler med forskjellig utstyrsnivå. Instyle + er toppmodellen og en svært godt utstyrt bil. Den er også finere innvendig og gir litt bedre kvalitetsfølelse enn den rimeligere Intense-utgaven. Outlander har blant annet fått kritikk for et litt stusslig interiør, det blir ikke bedre av å velge en rimeligere utgave.

Veldig mange, meg selv inklusive, mener også at en bil som dette skal ha automatgir. Dermed blir biler med manuell girkasse mer ukurante i bruktbilmarkedet. Det vil du trolig merke den dagen du skal selge den igjen.

Som du skjønner: Her er det en vurdering du må ta på bakgrunn av hva du mener er viktigst for deg. Personlig hadde jeg nok gått for toppmodellen med automat og mye utstyr.

Uansett hvilken du velger, gjør du neppe noen store feil. Outlander er en veldig kurant og driftssikker bil.

Lykke til med bilkjøpet!

