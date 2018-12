Det er lov med billys på taket – men kanskje ikke så smart

Nye regler åpner for flere lamper – også på taket.

Hei Benny. Med de nye fjernlys-reglene som kom i høst – kan jeg da montere ekstra fjernlys på taket på bilen lovlig? Hilsen Roar

Heisann og takk for interessant spørsmål. Tipper at det er flere som lurer på dette.

Svaret mitt er: Ja – dette er egentlig lov. Men ikke helt uten noen forbehold. Det forutsettes at de monteres og kobles forskriftsmessig og at det er godkjente lamper, selvfølgelig.

Du sier ikke noe om hva slags bil du har, eller hvor på taket de skal monteres. Om du monterer de langt framme på på en vanlig personbil – eller bak på planbøylen på en pickup – utgjøre en vesentlig forskjell.

Det er slik at montering av ekstralyktene ikke må hindre sikten. Da snakker vi ikke bare om den fysiske plasseringen av lampene, for det er neppe noe problem når de er montert på taket. Vi snakker om det som kalles for strø-lys. Har du lamper langt framme på taket som sprer lyset en del, kan dette strø-lyset nærmeste blinde seg selv. Da hindrer det sikten og er ulovlig.

Slik er de nye lys-reglene

Ullent regelverk

Ved å montere lampene lenger bak, som på pickup-eksemplet jeg nevnte, er sjansen for strø-lys mye mindre og det kan dermed være lovlig. For da tar taket av for mye av strø-lyset, men svekker da samtidig effekten av lampene.

Det er vanskelig å være konkret her. Rett og slett fordi regelverket er litt ullent og at det varierer fra tilfelle til tilfelle – alt etter plassering og hvordan de aktuelle lampene sprer lyset. Det er stor forskjell på dette, også på hjelpe-fjernlys, eller 1000-metere. Det kommer helt an på både lampen og optikken i denne.

Jeg tror uansett at man vil få mer enn godt nok lys ved å montere lampene på den tradisjonelle plassen på støtfangeren, eller foran grillen. Jeg tror det er å anbefale om man vil være på den sikre siden og å unngå trøbbel / diskusjoner.

Riktige lamper som gir det lyset du er ute etter, og en skikkelig justering av både disse og de originale fjernlysene, vil i både hjelpe mye og være godkjente. Så det er min anbefaling!

Lykke til i høstmørket!

