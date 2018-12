Denne drakten har en helt spesiell funksjon

Én av fire innrømmer at de har sovnet bak rattet.

Det er ikke bare fart og uoppmerksomhet som skaper farlige situasjoner ute i trafikken. Trøtte sjåfører utgjør også en betydelig fare.

Trøtthet er faktisk en viktig årsak til opptil hver femte trafikkulykke i Europa.

Det er neppe mye bedre her i Norge. Ifølge en undersøkelse som Transportøkonomisk Institutt har utført blant norske førere, oppgir rundt én av fire at de har sovnet bak rattet. Hver tiende av disse ble vekket fra søvnen av rumlelinjen i veibanen.

Spesielle briller

Nesten hver tredje fører svarer også at det hender de kjører bil selv om de føler seg for trøtte til det.

Nå lager Ford det de kaller en søvndrakt, for å la førere selv oppleve hvor mye trøtthet faktisk påvirker evnene bak rattet.

Søvndrakten består av spesielle briller som skal simulere at du er ekstremt utmattet og i såkalt mikrosøvn, som er en uunngåelig effekt av å være trøtt. Mikrosøvn er en tilstand mellom søvn og våkenhet, og kan gjøre at føreren ender opp med å kjøre i opptil 10 sekunder uten å se veien. Denne tilstanden kan også inntreffe selv om øynene er åpne.

Mange ulykker kunne vært unngått hvis trøtte sjåfører heller tok seg en hvil, enn å kjøre videre.

18 kilo med vekter

Søvndrakten skal blant annet benyttes i Fords gratis kjøreopplæringsprogram, hvor unge førere mellom 18 og 24 år lærer seg å bli bedre førere. Mer enn 700 norske førere i denne aldersgruppen har i løpet av de to siste årene gjennomført kurset på Rudskogen Motorsenter i Østfold.

Brillene kobles til mobiltelefonen med en app, og kan stilles inn slik at personen som prøver dem ikke ser noe i alt fra et halvt sekund opptil 10 sekunder. Sammen med en spesialdesignet lue, en vest, og vekter på armer og ankler skal føreren oppleve hvordan tretthet påvirker evnene til å kjøre bil. Til sammen brukes mer enn 18 kilo med vekter for å gjenskape denne følelsen.

Bare én ting som gjelder

– Vi er fast bestemte på å øke fokuset på hvor farlig det er å kjøre bil når man er trøtt. Søvndrakten er et ideelt virkemiddel for å demonstrere dette, sier Ford Motor Norges administrerende direktør, Per Gunnar Berg. Han gleder seg til å demonstrere drakten på neste års Ford Driving Skills For Life-arrangement i Norge.

Ifølge Statens vegvesen er det bare én ting som gjelder om du merker at du blir trøtt underveis på kjøreturen. Stopp og sov i 15 minutter! Dette er faktisk nok til at kroppen henter seg inn igjen, slik at du kan kjøre en liten stund til.

