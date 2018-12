Se hva de har plassert midt i klesbutikken

LONDON (Broom/TV 2): Heist inn og bygget i kjøpesenteret.

Er du av typen som synes klesbutikker i beste fall er et nødvendig onde når du selv trenger noe – og knapt kan tenke deg noe kjedeligere enn å være med andre på klesshopping?

Da er du garantert ikke alene. Vi tar vel neppe heller veldig feil hvis vi tipper det er veldig mange menn i denne kategorien. Som blir dratt med av koner eller kjærester, og vandrer rundt med et stadig mer glassaktig blikk mens de tenker at de veldig gjerne skulle vært et HELT annet sted.

Det er akkurat denne målgruppa de har tenkt på, shoppingsenteret Selfridges i London og Land Rover.

Bygget i butikken

For midt mellom klesstativene i andre etasje på det gedigne senteret, står det en helt unik Land Rover Defender. Den står ikke bare her, den er også bygget inne i butikken.

– Vi tenkte dette var et veldig bra sted å vise hva vi kan få til. Og så er det naturligvis ikke noen ulempe at mange har god tid til å se nærmere på bilen når de er her, forteller Susan Tonks som har den imponerende tittelen bespoke restorations program leader hos Jaguar Land Rover.

Susan Tonks har hatt ansvaret for dette prosjektet, helt fra starten av.

Heiste inn gjennom vindu

Bilen startet livet som en 110 Defender pickup og var ny i 2016. Land Rover kjøpte den faktisk i bruktmarkedet. Så satte de i gang.

Å få bilen inn på Selfridges på var ikke uten videre enkelt. Løsningen ble å ta ut en diger vindusrute og heise et nedstrippet chassis inn. Resten av delene fikk man inn på vanlig måte. Og så gikk et team fra Land Rovers klassikeravdeling til verket, midt i herreavdelingen.

– Vi ville at kundene skulle ha muligheten til å se på alt vi gjorde underveis. Og det var mange som sto lenge og studerte jobbingen! Etter tre hektiske dager var vi i mål, med en helt unik bil, forteller Susan.

Her er det MANGE detaljer, som blir flittig studert av besøkende hos Selfridges.

Fullt kjørbar

Pickupen har nemlig blitt til en forlenget softtop-utgave. Og det er ikke bare utvendig dette er skreddersøm. Interiøret har også en rekke lekre detaljer, som vitner om at dette har tatt tid. Ut over dette er bilen helt kjørbar. Tar du med en bensinkanne og får tak i nøkkelen, er det i teorien bare å starte opp!

– Heldigvis har ingen forsøkt det ennå. Men jeg kan love at bilen blir studert og ikke bare av menn. Det er også veldig mange damer som kommer bortom og kikker. Defender er jo et ekte bilikon og veldig mange har et forhold til den, forteller Susan Tonks.

Hva dette har kostet holder Land Rover for seg selv. De håper naturligvis å få det igjen i form av merkevarebygging.

Vil ikke si prisen

– Men hvis noen vil kjøpe den, hva er prisen?

– He he, denne bilen er nok ikke til salgs! Vi har heller ikke gått ut med hva det har kostet å bygge den. Dette handler om å skaffe seg erfaringer og teste ut nye måter å markedsføre Land Rover på. Og det har naturligvis en verdi i seg selv, avslutter Susan.

Så skal du innom Oxford Street i London med det første, er dette et godt påskudd for å stikke innom herreavdelingen i andre etasje, uansett om du er interessert i klær eller ikke.

Interiøret har fått mange lekre detaljer og bilen er faktisk helt kjørbar.

Saken ble først publisert på Broom.no