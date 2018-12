Pass på – én viktig grunn til at vi bulker i desember

1 av 3 har bulket med bil når de er stresset.

Oppladningen til jul har startet mange steder for lengst. Men nå begynner også den store kollisjonsmåneden.

En av tre har bulket med bilen når de er stresset. Aller mest i desember.

I en fersk undersøkelse sier 34 prosent av de spurte at de har krasjet med bilen når de har det travelt. Undersøkelsen er utført av YouGov for Frende Forsikring.

– Nå må alle passe litt ekstra på i julestress, vintermørke og på glatte veier. Desember er den verste kollisjonsmåneden i året, sier Roger Ytre-Hauge, som er fagsjef på motor i Frende.

Småskader på bilen: Slik kan du spare tusenvis av kroner

Uhell for milliardbeløp

De siste fem årene har personbiler kollidert mer enn 180.000 ganger i desember. Det har kostet norske forsikringsfellesskaper vanvittige 3,2 milliarder kroner. Nå forbereder skadebehandlerne seg på et nytt byks i antall bilskader.

– 10,3 prosent av alle skadene med personbiler i Norge i fjor skjedde i desember, sier Ytre-Hauge.

November (9,3 prosent), januar og mars (begge 8,9 prosent) er de neste på listen over månedene der det smeller oftest.

Kollisjonstallene kommer fra Finans Norge. Bare i desember 2017 var det nesten 40.000 ulykker med personbiler i Norge. Det kostet 725 millioner kroner.

Hjelp – forsikringen er dyrere enn bilen

Kollisjonsdagen 1. desember

I 2017 var det en dato som skilte seg ekstra ut i skadestatistikken hos Frende Forsikring.

– 1. desember var den datoen vi hadde flest bilskader i hele 2017. 1. desember var skadetallet hele 70 prosent høyere enn snittet for de to ukene før, sier Roger Ytre-Hauge.

Tall for alle forsikringsselskapene viser at vi krasjet 1.790 ganger 1. desember i fjor, og at det kostet mer enn 28,7 millioner kroner. Flest smeller kom 22. desember med 1.877 skader.

I 2014, 2015 og 2016 var det 15. desember som skilte seg ut som den store kollisjonsdagen i Frende. Denne datoen kom på en hederlig sølvplass i 2017.

Bilverksted: – Slike timepriser er en hån mot vanlige folk!

Dette krasjer vi med

43 prosent av de uheldige i den ferske undersøkelsen Frende har gjort sier at de har krasjet med en annen bil. 35 prosent har vært borti vegger og stolper i parkeringshus.

Slik unngår du å bulking i desember • Orienter deg før du setter deg i bilen. Er det noe rundt bilen? • Ikke stress. • Se deg godt om før du rygger ut. • Ikke stol blindt på ryggesensorer. De registrerer ikke alt, og spesielt

ikke alt som er lavt nede, for eksempel en lav fortauskant. • Snu deg og se ut bakruten istedenfor å kun bruke speilene. • Rygg inn på parkeringsplassen på butikken. Da har du mye bedre oversikt når du skal ut igjen. (Kilde: Frende Forsikring)

– Vi krasjer i mye forskjellig. Mange har også hatt ublide møter med murer, gjerder, søppeldunker, postkassestativ, veikanter og motorsykler, sier Frendes bilekspert, Roger Ytre-Hauge.

Pass på: Her smeller det fort

– Ikke kjør på rutinen

– Ta deg tid og stress ned i trafikken. Mindre jag og tidspress vil definitivt gi færre ulykker. Med sånne erstatningsutbetalinger er det ikke rart bilforsikring blir dyrere, sier fagsjefen i Frende.

Han ber folk unngå å kjøre på rutinen, og heller være ekstra oppmerksomme.

– Det er mange på veiene, og alle føler at de har dårlig tid. Det er en dårlig kombinasjon.

Han har flere konkrete råd til hvordan du kan unngå å bli en del av skadestatistikken.

– Rygg inn på parkeringsplassen. Da har du mye bedre oversikt når du har fylt bilen med julegaver og skal ut igjen fra kjøpesenteret. Sørg også for at du har skrapt rutene ordentlig for eventuell is og snø, slik at du har god sikt ut vinduene før du kjører, sier Roger Ytre-Hauge.

I høstmørket er det mange som går på en smell

Åtte av ti stikker fra bulk eller ripe

Først bulket kompisene til Jørn bilen hans – så gjorde de dette!

Denne uken smeller det én gang i minuttet

Denne saken ble først publisert i Broom.no