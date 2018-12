Viktig vedtak – nå fortsetter elbil-festen i Norge

Et nei kunne gitt bråstopp.

Gårsdagen var en av de viktigste dagene for elbilutviklingen i Norge så langt. Ikke fordi det kom noen veldig spennende nyheter eller fordi politikerne vedtok noen nye fordeler for elbilene: Nei, her handler det om en ny EU-regel – og at Norge har sluttet seg til den.

Hvordan kan det være så viktig? Jo, fordi vi risikerte at antallet elbiler til det norske markedet kunne blitt strupet om få år. Norge ville gått fra å være et foregangsland på elbil, til å havne i skyggen av landene i EU.

Rent konkret handler det om nye og strenge krav til utslipp fra bilparken. Fra 2021 krever EU at alle bilprodusenter som selger bilene sine her skal sørge for at disse har et gjennomsnittlig CO2-utslipp på under 95 gram/km. Klarer de ikke det, vanker det store bøter.

Ville vært helt ødeleggende

I dag er knapt noen i nærheten av dette. Og skal bilprodusentene klare kravet, blir elbiler avgjørende. De slipper ikke ut CO2 (eller noe annet) , dermed blir de også utrolig viktige for å få ned utslipps-gjennomsnittet.

I utgangspunktet var ikke Norge med på dette. "Våre" elbiler ville altså ikke vært tellende i CO2-regnskapet. Dermed er det også grunn til å tro at ingen produsenter ville prioritert å levere elbiler til Norge.

I et marked der det er ventet at etterspørselen vil være høyere enn tilbudet i mange år framover, ville det vært helt ødeleggende for elbilutviklingen her til lands.

Tesla Model X er kanskje det fremste eksempelet på hvordan elbilbølgen har endret bilmarkedet i Norge. Aldri før har en så kostbar bil solgt i så store antall her til lands.

Norge teller med

I går behandlet norske politikere spørsmålet om vi skal slutte oss til den nye EU-ordningen. I etterkant av dette var det nok mange som pustet lettet ut:

– Endelig har Stortinget vedtatt at salget av elbiler i Norge skal telle med i EUs klimakrav til bilprodusentene. I møte med våre produsenter i Europa kan vi nå presentere dokumentet som viser at biler som selges i Norge er med i det samme regnestykket som EU-landene, sier Inger Elisabeth Sagedal, leder politikk og samfunn i Bertel O. Steen.

De er en av Norges største importører av elbiler, og ikke bare direkte fra produsentene:

Stille før stormen

VW e-Golf, Hyundai Kona og Nissan Leaf er eksempler på folkelige elbil-bestselgere her til lands.

– I Bertel O. Steen har vi i 2018 bruktimportert drøyt 2.000 endagsregistrerte elbiler fra Tyskland. Dette har vi måttet gjøre for å skaffe nok biler til det norske markedet. Når vi blir en del av utslippsmålet til EU vil dette forhåpentligvis bidra til at vi kan få enda flere elbiler uten å importere endagsregistrerte biler fra Europa, sier Sagedal, i en pressemelding.

Bilprodusentene har forlengst begynt å forberede seg på det nye EU-kravet. Derfor er også svært mange nye elbiler på vei. I dette markedet er det nå litt stille før stormen. Men i løpet av de neste to årene kommer en rekke nye modeller ut på markedet. Til glede for elbilkjøpere både i EU, og i Norge.

Denne saken ble først publisert hos Broom.no