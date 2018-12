I dag er det en skjebnedag for elbilene i Norge

Svært viktig sak skal opp i Stortinget.

Elbilsalget i Norge er i en særstilling. Ingen andre land i verden har i nærheten av samme salg av elektriske biler i forhold til folketall som oss.

Dette er resultatet av en politikk der målsetningen har vært å legge til rette for elbilene og sørge for høyt salg. De har i dag hverken avgift eller moms – i tillegg en rekke bruksfordeler.

Slik kommer det etter alt å dømme til å være i flere år framover. Likevel har det en tid vært noe usikkerhet rundt det norske elbil-eventyret. Det skyldes en ny EU-ordning som skal innføres fra 2021.

Kan bli kraftig nedprioritert

Her stiller EU svært strenge krav til produsentene som vil selge biler i vår del av verden. Og hvis Norge ikke implementerer disse kravene, risikerer vi at leveringen av elbiler til Norge vil bli betydelig redusert i forhold til i dag.

Mitsubishi i-MiEV satte for alvor fart på elbilsalget i Norge. Siden har den fått mange konkurrenter. Foto: Scanpix

– Bakgrunnen er at elbilene vil telle svært positivt for bilprodusentene, for å få ned samlet Co2-utslipp. Disse bilene har som kjent ikke utslipp. Derfor gir det nye regelverket også betydelig motivasjon for å selge flere elbiler, sier Erik Andresen som er direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

– Allerede i dag er produksjon og antall biler begrenset. Og hvis Norge ikke blir en del av den nye ordningen, er det grunn til å frykte at vi blir kraftig nedprioritert fra produsentenes side.

Enorme bøter

Han legger til:

Erik Andresen er er direktør i Bilimportørenes Landsforening.

– Transportkomiteen går inn for at Norge skal slutte seg til den nye ordningen fra EU. Derfor har vi også god tro på at dette vil bli vedtatt av Stortinget.

For bilprodusentene er det betydelige ris bak speilet hvis de ikke klarer å levere etter de nye kravene.

– Det er det gjennomsnittlige Co2-utslippet fra alle biler de selger som skal måles. Er dette snittet over 95 gram/km, er det snakk om enorme bøter, de må betale per gram for alle biler de har utlevert. Ordningen er svært streng, og vi venter at alle produsenter som selger biler i EU vil gjøre sitt ytterste for å oppnå dette, sier Andresen.

Kia Soul har solgt svært godt i Norge de siste årene. Importøren har ikke klart å få tilstrekkelig med biler direkte til Norge, derfor har de hentet en rekke eksemplarer fra andre europeiske land.

Ikke kjepper i hjulene

– Og hvis Stortinget vender tommelen ned?

– Det vil som sagt snu opp-ned på situasjonen for elbilene her hjemme. Det er grunn til å tro at Norge blir prioritert ned i forhold til alle EU-land. Vi vet allerede i dag at det er leveringstid og ventelister på en rekke elbil-modeller, også før salget har begynt å ta seg opp i EU.

– Når tilbudet og etterspørselen begynner å øke der, blir det enda tøffere konkurranse om bilene. Og hvis vi i Norge skal klare å oppnå tøffe målsetninger om elektrifisering av bilparken, er vi helt avhengig av å unngå kjepper i hjulene, sier Andresen.

