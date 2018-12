Debuterer nå: Gjett om dette kan bli suksess i Norge!

Kia Soul får svært viktig nyhet.

Den elektriske utgaven av Soul har vært en stor suksess for Kia her hjemme. Her var koreanerne svært tidlig ute med elbil. Og dermed fikk de en rekke nye kunder, mange som nok neppe hadde vurdert en Kia tidligere.

Dagens Soul har vært på markedet i flere år, og også fått oppgraderinger underveis. Rekkevidden var i starten på 212 kilometer, det økte etter hvert til 250 kilometer.

Begge disse tallene er målt etter den utgående (og altfor snille) NEDC-normen. Det betyr at rundt 150 kilometer nok er en mer realistisk rekkevidde for den Soul-utgaven du kan kjøpe nå.

Tøff front

Men neste år skal det virkelig skje ting. Kia viser akkurat nå en helt ny generasjon av Soul på den store bilutstillingen i Los Angeles. Og bare én ting kan hindre at dette blir en storselger når den kommer til Norge. Mer om det senere.

Hva har vi så her? Jo, en bil som designmessig er tro mot røttene. Soul har virkelig skilt seg ut, helt siden den kom første gang. Det skal den fortsette å gjøre.

Etter å ha kikket nærmere på den, er vi litt usikre på baklysene som går rundt og opp på taket. Men fronten er tøff. Interiøret har fått et skikkelig løft. Det trengtes. Det ser mye bedre ut nå – og kjennes også bedre når du tar på ting. Baksetet er imponerende romslig, med veldig god takhøyde.

Grunntrekkene i designet er beholdt, samtidig er det mange nye detaljer her. Hva synes du om hekken?

Betydelig lengre

Men om det ikke er store endringer i designet, har det skjedd desto mer under skallet. Dagens utgave har batteri på 30 kWh. Den nye får 64 kWh! Vi snakker altså om mer enn en dobling. Den har elektrisk motor på 204 hk og dreiemoment på 395 Nm.

"Betydelig lengre rekkevidde enn dagens modell", er alt Kia selv vil si om hvor langt den skal gå på strøm. Men batteripakken er den samme som sitter i den noe større Kia e-Niro. Her gir den rekkevidde på 485 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Soul er en mindre bil, til gjengjeld gjør den butte fronten at den ikke er like aerodynamisk som e-Niro. Skal vi gjette at rekkevidde blir omtrent den samme?

Innvendig er det snakk om en betydelig oppgradering, med høyere kvalitetsfølelse enn tidligere.

Mer utstyr

Kjøreegenskaper skal også være forbedret, med uavhengig hjuloppheng bak, og man kan velge mellom fire ulike kjøremodus; Eco, Comfort, Sport og Eco+. De ulike modusene kontrollerer graden av regenerativ bremsing, klimaanlegg og gir mulighet til å sette fartsbegrensing for å optimalisere effektiviteten under ulike kjøreforhold.

Førersystemer inkluderer blant annet ‘shift-by-wire’ girhjul og en 10.25 tommer berøringsskjerm med ryggekamera. Infotainmentsystemet støttes av Apple CarPlay og Android Auto, samt trådløs tilkobling via Bluetooth med stemmegjenkjenning.

En velkjent positur: Kia Soul er fortsatt noe for seg selv!

Får vi nok biler?

Av aktive sikkerhetssystemer er blant annet kollisjonsvarsel, filskiftvarsel- og holder, førervarsel ved tretthet og varsel for kryssende trafikk bak tilgjengelig. Kjøpere kan velge mellom to utgaver, Soul EV og Soul EV Designer Collection. I tillegg til alt fra standardmodellen får man med Designer Collection lakk i to farger, Harman-Kardon lydsystem med 10 høyttalere og ekstern forsterker, trådløs lader for smarttelefon og skinnratt.

Nye Soul er ventet til Norge andre kvartal 2019, det betyr i praksis en gang mellom mars og juli. Det store spørsmålet blir naturligvis om importøren får biler nok til å dekke etterspørselen.

De siste årene har den norske importøren selv hentet inn en rekke biler fra andre europeiske land. Det er også kjent at det vil bli betydelig leveringstid på nye e-Niro. Derfor kan det nok være grunn til å frykte ventelister også på Soul, det vet vi nok mer om nærmere lansering.

