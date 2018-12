Halve Norge på reisefot i julen: – Unngå denne dagen

Det kan oppstå problemer når to millioner nordmenn skal flytte på seg samtidig. Fredag 21. desember bør du ikke sette deg bak rattet, mener skadeforebygger.

En av julens mest populære evergreens er Chris Reas «Driving Home For Christmas» der han synger om å glede seg til å komme hjem, samtidig som det vil ta sin tid siden alle andre også er ute i det samme ærendet.

For nordmenn i julestemning er det en sang det er lett å relatere til, ikke minst når køene ut av byene blir en real prøve for tålmodigheten. Nesten halvparten av nordmenn som deltok i en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for SpareBank 1, svarer at de enten skal hjem til familie og venner, på hytta eller til utlandet i jula.

– Det betyr masse mennesker på de samme trafikkårene til samme tid, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring i en pressemelding.

– Se an kjøreforholdene

Normalt er det 22. desember som er verst når det kommer til bilbulking, men i år ser Nielsen for seg at fredag 21. desember kan bli en ekstremt travel dag på veiene.

– Dette avhenger hvilken dag julaften faller på og ikke minst hvordan kjøreforholdene er den aktuelle dagen. Vi ber folk ta det med ro, se an kjøreforholdene og beregne god tid, sier Nielsen.

– Hvis du kan unngå å reise denne dagen, eller utsette avreise til sent på kvelden eller lørdag morgen, er det kanskje det beste.

Nord- og vestlendinger blir hjemme

De fleste som svarer at de skal ut og reise i løpet av julen, bor kanskje ikke så overraskende i Oslo. Og det er de yngste skiller seg ut: Så mange som 67 prosent av de spurte under 24 år, oppgir at de skal reise bort i julen. Majoriteten av de over 55 oppgir at de ikke skal reise i det hele tatt.

(Saken fortsetter under)

Det kan lønne seg å være tidlig ute - det kan fort bli trangt om plassen på tog i dagene før julaften. Foto: Erik Odiin

Nielsen forklarer at det høye antallet nok skyldes at det er mange studenter og unge voksne som skal hjem til familie eller på ferie. Og hun har et klart råd til de det gjelder:

– Over halvparten, 57 prosent, av de som bor i Oslo planlegger å forlate hovedstaden i julen. Disse må lukke vinduer og trekke ut kontakter av elektriske apparater før de låser døren. Det er for øvrig 2. juledag det er størst risiko for å bli utsatt for innbrudd i julen, advarer skadeforebyggeren.

Mens det er store strømmer ut av Oslo i julen, ser nordlendinger og vestlendinger ut til å bli hjemme. Henholdsvis 54 og 55 prosent av de spurte skal ikke ut og reise i det hele tatt.

– Vi ser at flest trøndere oppgir at de skal på hytta, mens det er flest mellom 55 og 66 år som blir hjemme, avslutter Nielsen.