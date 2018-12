Du har kanskje ikke hørt om den – kan bli Årets bil

Her snakker vi skikkelig outsider.

Årets Bil i Europa er en prestisjefylt og viktig kåring for bilbransjen. Nå nærmer det seg innspurten. Syv biler er med til finalen – én av dem skal bli Årets Bil 2019.

Finalistene er disse: Citroën C5 Aircross, Ford Focus, Kia Ceed, Jaguar I-Pace. Mercedes A-Klasse, Peugeot 508 og Alpine A110.

Det siste modellen har nok bare de mest bilinteresserte hørt om. Mer om den senere.

Juryen som avgjør hvem som vinner består av motorjournalister fra hele Europa – antallet representanter fra hvert enkelt land baseres på størrelsen av landets bilmarked eller bilproduksjon. For Norges del betyr det ett jurymedlem.

Volvo XC40 gikk helt til topps i fjor og har blitt en stor suksess for Volvo.

Må være helt nye

Det er ingen kategorier eller klasser i denne kåringen, målet er ganske enkelt å finne det beste bilkjøpet blant alle nominerte bilmodeller. Selve avsløringen av vinneren skjer i forbindelse med bilutstillingen i Geneve i mars.

Det ligger noen faste kriterier til grunn for å kunne være med. Bilen skal være relativt folkelig, hvilket innebærer at det skal ligge til grunn et forventet salg på minst 5.000 eksemplarer per år.

I tillegg må alle bilene være helt nye, det kan ikke være oppgraderte/facelift-versjoner av allerede eksisterende modeller. Det siste kravet er at bilene må være introdusert i minst fem europeiske land, innen årets slutt.

Den nye utgaven av Ford Focus kom til Norge tidligere i år. Dette er den mest påkostede og avanserte Focusen til nå.

Elbil er blant favorittene

​I fjor var det Volvo XC40 som stakk av med tittelen. Det var for øvrig første gang en Volvo ble Årets bil i Europa. Tradisjonelt har bilprodusentene fra Frankrike, Italia og Tyskland tatt godt for seg av denne tittelen.

I år blir Jaguar I-Pace regnet som en av favorittene. Dette er første elbil ut fra Jaguar Land Rover-konsernet og også den første bilen som i praksis gir Tesla konkurranse. Lekre Peugeot 508 er også ventet å bite kraftig fra seg, mens Ford Focus på mange måter representerer fornuften og det mest folkelige her.

Liten og lett

Slik ser originalen ut, en ekte klassiker.

Og så var det Alpine A110,da. Dette er oppfølgeren til en etter hvert legendarisk bilmodell. Og nå børster man altså støvet av Alpine igjen. Vi har skrevet om bilen flere ganger tidligere her på Broom.

Noen lesere vil kanskje huske at Alpines morselskap, Renault, annonserte planer for bilen helt tilbake i 2012. Planene ble opprinnelig utviklet sammen med en tvilling-modell for engelske Caterham, men det britiske firmaet trakk seg fra avtalen to år senere.

Heldigvis har Renault jobbet videre på den lille, lette midtmotor-bilen selv. Nå er den altså klar.

Målet er at den skal yppe seg mot konkurrenter som Alfa Romeo 4C, Lotus Elise og Porsche 718 Cayman, som Alpine selv definerer som de nærmeste konkurrentene.

Alpine satser på klassisk sportsbil-oppskrft: Lav vekt og hvasse kjøreegenskaper.

Ingen liten prestasjon

Innstegsmotoren er en 1,8 liters bensinmotor med turbo som yter 252 hestekrefter. Bilen har, som seg hør og bør, bakhjulsdrift. Man satser på lav vekt og sylskarpe kjøreegenskaper, for å få has på konkurrentene. Ytelsene høres kanskje ikke så voldsomme ut, men bilen er svært lett, takket være utstrakt bruk av aluminium. Her skal kjøregleden være i fokus.

At en nisjebil som dette i det hele tatt kommer helt til finalen i Årets bil er ingen liten prestasjon. Så gjenstår det å se om den kan ha muligheter til å gå helt til topps her.

Alpine A110 er den store outsideren blant kandidatene som kan bli Årets bil i 2019.

