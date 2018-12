Pass på – nå kan dette være en skikkelig bulke-felle

Særlig skummelt på morgener som dette.

Det blir stadig flere rundkjøringer på norske veier. Svært mange tradisjonelle kryss har blitt bygget om til rundkjøring – og med det fått bedre trafikkflyt.

Men på vinteren kan rundkjøringene være en ekstra utfordring for bilistene. Det gjelder særlig nå i starten av sesongen, der mange av oss ikke helt har innstilt kjørestilen etter at det plutselig kan være såpeglatt under hjulene.

Glatte veier, der snø og is effektivt fjerner all veimarkering er et dårlig utgangspunkt. I tillegg kommer noe vi har sett mer og mer av de siste årene – nemlig at veioverflaten blir nærmest polert foran – og i rundkjøringene.

Det er rett og slett livsfarlig glatt. Og da er det fort gjort at det smeller.

Færre med piggdekk

– Det gjør det dessverre også for mange. Det er veldig fort gjort å feilberegne litt her, særlig på de første dagene med snø og glatte veiere, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han legger til:

– Andelen bilister som kjører med piggfrie dekk har økt kraftig de siste årene.Når en bil med piggdekk bremser hardt på en snødekt overflate, blir underlaget "revet opp". Den effekten får vi ikke med piggfrie dekk. Tvert imot. De piggfrie dekkene er med på å gjøre overflaten stadig hardere og glattere. Og det skjer særlig foran kryss, der mange bremser opp, sier Benny .

Bremse i god tid

– Problemet her er at mange ikke avpasser farten – og ikke tar høyde for hvor glatt det er. Dessuten kan rundkjøringene være lumske, på den måten at ikke alle vet hvordan de skal oppføre seg og kjøre i disse. Her gjelder det å være forberedt på uventet atferd, sier Benny.

– Det kan også være veldig glatt inne i rundkjøringene. Det går som regel fint hvis du skal rett fram, men hvis du skal svinge til venstre eller høyre, kan du fort få en ubehagelig opplevelse hvis farten er for stor. Mitt råd er derfor å bremse ned i god tid og passe på å holde lav fart inn og gjennom rundkjøringene.

Kostbar skade

Hvis det smeller, kan det bli en svært kostbar sak.

Det hører også med til saken at mange ulykker i rundkjøringer ender i skylddeling, fordi det kan være vanskelig å fastslå hvem som egentlig har ansvaret for krasjen. Dermed må man betale skaden selv, eller bruke forsikringen med påfølgende bonustap.

Tall fra forsikringsselskapet If fra noen år tilbake, viste at snittskaden i rundkjøringer lå på rundt 25.000 kroner – og hadde økt kraftig.

Dette ble forklart med at bilene har blitt dyrere å reparere – men også farten i rundkjøringene har økt kraftig.

