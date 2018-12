Endelig – her får de en svært viktig bil

Inneholder mye av det vi nordmenn liker.

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei! Så nettopp en biltest på Subaru XV, eller Crosstrek som den heter i USA, at den nå var kommet som Plug-in hybrid.

Vet du noe som helst om denne bilen kommer til Norge? For den ville vært veldig interessant for min del, da jeg er både glad i Subaru og liker deres biler.

Benny svarer:

Heisann! Jeg har fått det med meg jeg også, at Subaru nå straks skal vise sin første ladbare hybrid, nesten to år etter at de viste plattformen for første gang.

For det norske markedet blir det en svært etterlengtet bil. Veldig mye har handlet om elektriske drivlinjer her hjemme de siste årene, men der har ikke Subaru vært med i det hele tatt. Det har også gått ut over salget deres. Subaru har tradisjonelt hatt svært jevne salgstall, år for år, med rundt 3.000 biler i året i Norge. Men i det siste har det ramlet litt ned.

Å "bare" selge bensin- og dieselbiler i Norge i 2018 er ingen enkel oppgave, det har nok også Subaru-forhandlerne fått erfare.

Derfor tipper jeg de også gleder seg stort til ladbar XV kommer til Norge. For det gjør den. Foreløpig har vi ikke fått noen detaljer rundt dette, men det er ventet at denne bilen er på plass i Norge i løpet av 2019.

Høyreist, firehjulsdrift og nå altså som ladbar hybrid. Det er mye av det vi setter stor pris på.

Første Subaru ut som ladbar hybrid er Crosstrek, eller XV som vi kjenner modellen som her hjemme. En kompakt SUV med høy bakkeklaring og firehjulsdrift.

Vi er på premieren

I forhold til bilen som skal ha premiere i USA snart, er det grunn til å regne med endringer på modellen som skal selges i Europa og Norge. Subaru opererer med forskjellige spesifikasjoner her. USA er et veldig stort og viktig marked for dem, derfor får også bilen som skal selges der gjerne litt ekstra skreddersøm.

Det blir ikke minst spennende å se hva slags rekkevidde ladbar XV vil få på strøm. De tallene jeg har sett så langt er nesten overraskende lave. Men igjen: Det er slett ikke sikkert det blir slik på den modellen som kommer til vårt marked.

For øvrig er det grunn til å vente tradisjonell Subaru-kvalitet, det vil si høy. XV solgte i starten svært godt her hjemme. Så ble den en litt glemt modell. Det skal bli spennende å se om den ladbare utgaven vil gi en ny opptur. Det er nok slett ikke utenkelig. Utenkelig er det heller ikke at en større Subaru vil komme som hybrid. Det svirrer i alle fall noen rykter ...

Crosstrek, som den heter i USA, skal debuterer på bilutstillingen i Los Angeles i starten av desember. Vi i Broom er til stede der og skal naturligvis rapportere hjem det vi får vite om nykommeren.

