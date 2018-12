Stor skandale rammer Norges mest solgte bil

Utsetter lenge planlagt lansering.

Andre generasjon Nissan Leaf har vært en stor suksess i det norske markedet. Dette er Norges suverent mest solgte bil så langt i år. Dermed har Leaf også klart å vippe VW Golf ned fra en trone den har sittet på i mange år.

Kombinasjonen pris, rekkevidde og ikke minst kort leveringstid har vært svært viktig for Leaf. Men samtidig har nok endel potensielle kunder også valgt å sitte på gjerdet, fordi de vet at Nissan har en utgave med lengre rekkevidde på gang.

Nettopp rekkevidde er svært viktig for mange elbilkjøpere. Det offisielle tallet for dagens Leaf er på 270 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-standarden.

Sitter i fengsel

Det tallet er strengt tatt ikke veldig imponerende, sammenlignet med de aller beste konkurrentene. Men Nissan har altså hele tiden hatt en utgave med større batteri og dermed også lengre rekkevidde på gang.

Tidligere i høst annonserte Nissan lansering av denne i Los Angeles og Amsterdam, helt i slutten av november. Vi i Broom var blant dem som var invitert til premieren. Men i siste liten har Nissan avlyst, og dermed utsatt lanseringen av bilen.

Årsaken skal være skandalen rundt toppsjefen Carlos Ghosn som nå sitter fengslet i Japan. Ghosn har i en årrekke være en av de mest profilerte sjefene i bilbransjen. Nå er han siktet for økonomiske uregelmessigheter. Ghosn skal ha underrapportert inntekter. Han blir også beskyldt for urettmessig, personlig bruk av selskapets eiendeler.

LES MER: Risikerer 10 år i fengsel

Sjefen for Renault/Nissan/Mitsubishi-alliansen, Carlos Ghosn, er i hardt vær. Det rammer også lanseringen av nye Leaf-utgave. Foto: NTB scanpix.

Viktig mann for Leaf

Nyheten slo ned som en bombe hos Renault/Nissan/Mitsubishi-alliansen som Ghosn har vært leder for. Det hører også med til saken at han i mange år har vært en forskjemper for den elektriske satsingen i alliansen. Uten Ghosn hadde Nissan neppe valgt å bygge Leaf i utgangspunktet. Han trumfet dette gjennom og var klokkeklar på at dette ville bli en svært viktig bil for Nissan.

Offisielt heter det nå at Nissan har valgt å utsette lanseringen av den nye utgaven Leaf-utgaven, fordi de frykter dette nå vil drukne i alt oppstyret rundt Ghosn. De har ikke gitt noe nytt tipspunkt, bare at de vil vente til bilen kan få "den eksponeringen den fortjener".

Produksjonen av Nissan Leaf går for fullt ved fabrikken i Sunderland, nord i England. Men det er uvisst når de skal begynne å levere bilen med større batteripakke.

Lavere rekkevidde på vinteren

Dagens Leaf har en batteripakke på 40 kWh og altså en offisiell rekkevidde på 270 kilometer. I praksis betyr det at du med normal, ikke-sparekjøring må regne med et sted rundt 200 kilometer. På vinteren blir dette fort en god del lavere.

Det har blitt antatt at utgaven med 60 kWh vil ha offisiell rekkevidde på rundt 400 kilometer. Det vil i praksis gjør den mer anvendelig enn dagens modell, særlig for de som trenger å kjøre over lengre avstander, uten å måtte lade underveis.

Nissans norske kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen har denne kommentaren til det som har skjedd:

– Det er ingen dramatikk i dette. Det dreier seg om en utsettelse av selve visningen av bilen. Leaf med større batteri er ferdig utviklet og vi kommer til å lansere den over nyttår. Jeg kan også nå fortelle at vi venter denne Leaf-utgaven til Norge etter påske i 2019.

Jens var den aller første som kjøpte Nissan Leaf i Norge

Nå er Nissan Leaf en av Norges mest populære bruktbiler Nissan Leaf er den store vinneren

Denne bilen setter rekord i Norge

Denne saken ble først publisert i Broom.no