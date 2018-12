Stor norsk suksess får viktig nyhet

Denne debuterer akkurat nå.

21 år har gått siden Toyota lanserte sin aller første Prius. Den markerte starten på det som har blitt en stor hybrid-suksess for Toyota.

Den japanske bilprodusenten har nesten egenhendig bygget opp markedet for hybridbiler. Prius var pioneren og har vært en svært viktig bil for Toyota, også her hjemme.

Nå er det klart for en nyhet som ikke akkurat gjør bilen mindre attraktiv i Norge. Det er nemlig akkurat offentliggjort at Prius kommer med firehjulstrekk.

Slår inn automatisk

Prius AWD-i heter denne utgaven som nå vises på bilutstillingen i Los Angeles. Den kommer med et nytt, elektrisk firehjulstrekksystem som byr på bedre kjøreegenskaper og ikke minst bedre fremkommelighet.

4x4-systemet anvender en egen elektrisk motor for å drive bakakslingen, ved behov. Den er konstruert for å automatisk slå inn når man kjører avgårde og i hastigheter inntil 10 km/t, når sensorer oppdager at dekkene har lite grep, som på snø og is, og i hastigheter på mellom 10 og 70 km/t.

Designet på dagens Prius er omdiskutert, nå har Toyota finpusset litt på det.

Designendringer

Den ekstra el-motoren er kompakt og lett og systemet krever ingen differensial eller mellomaksling, så bagasjeplass og drivstoffeffektivitet påvirkes i svært liten grad.

Hybrid AWD-i-modellen har et nytt, kompakt nikkel-batteri som er designet for å yte optimalt, også under kjølige forhold. Prius med framhjulsdrift er utstyrt med et nytt litium-ion-batteri.

Toyota har også gjort noen designendringer. Smale og nye LED-frontlykter fremhever en horisontal linje. De nye lyktene lyser også opp bredere enn tidligere. Toppunktet på støtfangeren har blitt hevet for å gi en sammenhengende linje langs sidene på bilen.

Slik ser det ut innvendig, også her er det noen små endringer på 2019-modellen.

Kommer til Norge i mars

2019-endringene inkluderer også to nye farger - Emotional Red og Aqua Breeze, en ny 17” aluminiumsfelg med ny design og en ny kontrastgrå utførelse for de 15” hjulkapslene. Også innvendig er det litt finpuss.

Endringer i utstyrsspesifikasjonene inkluderer større flate for trådløs lading som gjør det mulig å lade større mobiltelefoner og sving-for-sving retningsangivelser i head-up-displayet. Dessuten en multimedia Toyota Touch 2-berøringsskjerm som byr på raskere respons og kan opereres med hånd- og fingerkommandoer som man kjenner fra smarttelefoner.

2019-utgaven av Toyota Prius får sin europeiske debut på Brussel Motor Show i januar 2019. Den lanseres i Norge i mars.

Toyota har i dag stor suksess med hybrid-SUVen RAV4. Nå kommer også Prius med trekk på alle fire.

