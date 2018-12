Her risikerer Top Gear-Hammond livet igjen

Her er det langt ned!

De har allerede laget to sesonger av "The Grand Tour" etter at de forlot Top Gear og BBC. Nå er Jeremy Clarkson, James May og Richard Hammond klare med sesong tre av sitt nye prosjekt.

Og det ser ikke ut til at de har roet ned særlig siden sist! Nå har de nemlig akkurat sendt ut den første traileren med smakebiter på det vi har i vente. Det er ikke så rent lite!

Blant høydepunktene: En særdeles halsbrekkende kjøretur over en trebro i Columbia. Under Richard Hammond og pickupen hans: Et skikkelig juv!

Clarkson til Sverige

Hammond har tatt store sjanser tidligere også, flere av dem har fått ham innlagt på sykehus. Som "The Grand Tour" selv sier det: Her risikerer han enda ett av sine ni liv!

Så får vi nok også regne inn en god dose av gode, gammeldagse film-triks, alt er nok ikke heeelt som det framstår her. Men god underholdning vet denne gjengen å lage!

Trekløveret er forresten ikke bare på tur i Colombia. Denne sesongen skal de gjennom store strabaser i Detroit og Nevada. Jeremy Clarkson skal til Sverige og prøve seg på utfordringer i snøen – mens James May skal spille sekkepipe i Skottland.

Her er noe av det vi skal få se i kommende sesong. Det er neppe snakk om noe tradisjonelt safari... Foto: Amazon Prime.

Enormt budsjett

De skal også innom Mongolia, Kina – og Stansted flyplass nord for London. Mens andre deler av serien er filmet i et gigantisk studiotelt, angivelig i hagen til Jeremy Clarkson!

Som vanlig har gjengen hatt et budsjett tilsvarende brutto nasjonalproduktet til et relativt stort og velstående land til rådighet. Her skal det ikke være spart på noe. Premieren på tredje sesong er 18. januar og serien skal nå seere i over 200 land, verden over.

Få med deg alle smakebitene i teaseren øverst i denne saken.

Denne saken ble først publisert i Broom.no