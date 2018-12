Mazda 3 nettopp avduket: Så tøff kan en folkelig bil bli

Under bilutstillingen i Los Angeles presenteres flere nyheter nordmenn vil like.

LOS ANGELES (Broom / TV 2): Den store bilutstillingen i Los Angeles har ikke en gang åpnet dørene, før vi får se en spennende nyhet. Vi er nemlig invitert til å bivåne avdukingen av helt nye Mazda 3, allerede kvelden før den vises til alle andre på selve utstillingen.

Her snakker vi en helt ny generasjon av en bil som er solgt i over 6 millioner eksemplarer på verdensbasis, fordelt på 130 land.

Dette er Mazdas bidrag i C-segmentet, der vi blant annet finner VW Golf, Ford Focus og Opel Astra. Her har Mazda vært representert med sin 3-er siden 2003 – og 2019-utgaven blir den fjerde generasjonen i rekken.

Og denne gangen har man virkelig dratt på skikkelig. Nå blir det mye mer luksus, mer utagerende design, mulighet for firehjulsdrift og ikke minst kommer det en helt ny mildhybridmotor.

Kunne vært italiensk

Hundrevis av biljournalister fra hele verden er samlet for å få en sniktitt.

Når vi får se bilen, tror vi først vi har kommet feil. Det kunne like gjerne vært et BMW-merke i den aggressive grillen. Hekken på femdørsutgaven har på sin side et klart Alfa Romeo-preg – og når vi snakker om design, er det et solid kompliment.

Brooms utsendte, Vegard Møller Johnsen, er på plass i Los Angeles.

Nykommeren blir tilgjengelig i to karosserivarianter fra start: En sedan og en femdørs-utgave. Her hjemme er det nok sistnevnte som kommer til å sørge for volumet. Det er dessuten den vi synes har det lekreste designet.

Særlig bakparten har vi sansen for. Det er tydelig at de har latt seg inspirere mye av Kai-konseptet vi har sett på andre bilutstillinger. Tøft at de tar med seg de lekre linjene videre til produksjonsmodellen.

Lavere utslipp

Mazda har også laget en helt ny Skyactive X mildhybrid bensinmotor, som skal være like effektive som en dieselmotor. Det gir svært lave utslipp og lavt forbruk.

Mazda 3 vil være første modell ut med den nye motoren som vil yte 184 hk.

Denne blir imidlertid først tilgjengelig til sommeren. I starten er det en modifisert utgave av dagens bensinmotor, som yter 122 hk, som er tilgjengelig. Denne blir tilgjengelig fra mars.

Mazda 3 kommer både som sedan og femdørs. I Norge er det ventet at sistnevnte blir storselgeren.

Satser stort

At nye Mazda 3 blir viktig, er det imidlertid ingen tvil om. Den japanske bilprodusenten sier følgende: «Nye Mazda 3 markerer starten på en helt ny generasjon av Mazda-modeller, som skal gi en ny dimensjon til kjøreglede for kunder i hele verden».

Til avdukingen i LA har de tatt med seg omtrent alt de har av direktører og designsjefer.

At man satser hardt, er også tydelig på innsiden av bilen. Her har man gitt 3-eren en skikkelig make over. Nå er det en helt ny 8,8" skjerm til infotainmentsystemet, et stilig sportsratt og en høy og bred midtkonsoll mellom forsetene. Om du vil ha litt ekstra luksusfølelse, kan du for eksempel bestille med skinntrukket dashbord og -dørpaneler.

– Jeg gleder meg veldig til å få denne bilen til Norge, nå som den har fått noen nyheter som vi vet at nordmenn etterspør: Firehjulsdrift og mildhybridmotor, sier Petter Christian Gruener Brinch, informasjonssjef i Mazda Norge.

Sedanen (bildet) er ment å være det elegante alternativet til den mer sporty femdørsutgaven.

