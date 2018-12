Du er uten skyld – likevel kan det koste mange tusenlapper

Gjett hvem som får regningen...

Hver dag opplever flere nordmenn dette: De kommer tilbake til den parkerte bilen sin og oppdager at den har fått en bulk, eller kanskje striper i lakken.

Hvem som har gjort det, er det ikke mulig å si. Det ligger ikke noen lapp på frontruten. Enten har noen gjort dette uten å merke det selv – eller så har vedkommende rett og slett stukket av, for å slippe unna regningen.

Årlig utbetaler forsikringsselskapene over en halv milliard kroner til bileiere som har fått bilen påkjørt mens den sto parkert. Hvis synderen stikker av, er det bileieren som må betale.

155 biler hver dag

Codan Forsikring er en av dem som merker dette godt.

Annika Persson er skadesjef i Codan Forsikring

– Vi har ikke eksakte tall på hvor ofte det ikke legges igjen en lapp etter påkjørsel, men vi ser at det skjer altfor ofte. Det er veldig leit for den som får bilen sin ødelagt, uten å ha skyld i skaden. I snitt får vi meldt inn minst tre slike saker hver uke, forteller Annika Persson, skadesjef i Codan Forsikring.

I løpet av 2017 mottok forsikringsselskapene i Norge 56.653 skademeldinger om parkerte biler som var blitt påkjørt, noe som i snitt utgjør 155 påkjørte, parkerte biler per dag.

– Ikke uvanlig

I løpet av første halvår i år har de mottatt 26.592 slike skademeldinger, viser statistikk fra Finans Norge.

Svært mange bulker og stikker av – ,mens bileieren sitter igjen med den kjedelige regningen.

– Denne typen skade er ikke uvanlig. En sjelden gang er det en ærlig sjel som legger igjen lapp på ruta, men det er dessverre ikke så mange av dem. Er man heldig, kan det være et vitne som har sett hendelsen og lagt igjen lapp på ruta. Eller det kan være et overvåkningskamera på stedet og du kan kontakte gårdeier eller sikkerhetsselskap for å få hjelp til å finne ut hva som har skjedd, sier Persson.

Må betale egenandel

Tall fra Finans Norge viser at forsikringsselskapene i løpet av første halvår i år har betalt ut rundt 300 millioner kroner i erstatningsbeløp for skader på parkerte kjøretøy.

I løpet av hele 2017 ble det betalt ut 531 millioner kroner.

– Hvis du har kaskoforsikring på egen bil vil du få erstattet skaden i eget forsikringsselskap. Vi erstatter da skaden som «vanlig» kaskoskade, og erstatter for reparasjon av skaden, men fradrag av avtalt egenandel. Hvis du ikke har såkalt toppbonus, vil skaden dessverre medføre et bonustap, forklarer Annika Persson.

