Sjefen bekrefter: Tesla holdt på å gå under tidligere i år

Han er på mange måter det nærmeste bilbransjen kommer en rockestjerne. Elon Musk er mannen bak både Tesla og romfartsselskapet Space X.

Han driver selskapene sine med et enormt detaljfokus og har klart å utfordre den etablerte bilbransjen på en måte få trodde var mulig.

Musk er kjent for å kreve ekstremt mye av både seg selv og medarbeiderne. Og opp gjennom Teslas etter hvert svært turbulente historie, har selskapet blitt spådd nord og ned mange ganger.

Men Musk har nektet å gi seg. Når problemene har tårnet seg opp som verst, har han hatt en nesten utrolig evne til å finne løsninger og komme videre.

På børsen har Tesla vært et eneste stort eventyr. Men det har også vært noen virkelig tøffe tak.

Nå forteller Elon Musk i et intervju sendt på TV-kanalen HBO hjemme i USA at selskapet tidligere i år holdt på å gå dukken.

– Vi blødde penger som en gal, sa en åpenhjertig Musk.

Elon Musk har engasjert seg helt ned i detaljnivå i driften av Tesla. Da det stormet som verst i vår, hadde han med seg sovepose og sov ved samlebåndet på fabrikken i Califonia. Foto: NTB scanpix.

Var ikke i nærheten

Det skal være snakk om et ensifret antall uker, før konkurs hadde vært den mest sannsynlige utgangen.

Årsaken til dette, er alle problemene Tesla har hatt med produksjonen av den nye "folkebilen" Model 3. Her hadde de helt fra starten flere hundre tusen bestillinger inne, og dermed en voldsom etterspørsel som skulle dekkes. De tok også store investeringer, som krevde at det måtte komme penger inn i kassen fort.

Opprinnelig var planen å bygge 5.000 biler i uken, fra januar i år. Det ble snart klart at de ikke var i nærheten av dette antallet. Det stoppet gjentatt ganger opp på fabrikken. Og Musk selv jobbet nær sagt døgnet rundt i en lang periode.

Det har vært mildt sagt tøffe tak ved Teslas fabrikk i California. Å få opp produksjonen av nye Model 3 viste seg å være vanskeligere enn selskapet hadde forutsett. Foto: NTB scanpix.

Var under enormt press

– Vi møtte en alvorlig dødstrussel på grunn av produksjonsproblemene med Model 3. Selskapet blødde penger som en gal. Hvis vi ikke hadde løst disse problemene i løpet av kort tid, ville selskapet vært dødt. Og det var ekstremt vanskelig å løse dem, sa Musk.

Det enorme presset han var under, ble etter hvert også synlig for omgivelsene. Musk hadde en rekke utspill og uttalelser som tydelig viste at han og selskapet slet tungt.

– Det gjorde vondt, både i hjernen og hjertet mitt. Det anbefales ikke for noen. Men hvis jeg ikke hadde gjort det, ville det vært en god sjanse for at Tesla ville ha vært dødt, sa Musk.

Nå kommer konkurrentene

Model 3 blir den viktigste bilen fra Tesla så langt. Utleveringene er godt i gang i USA, bilen ble nylig også offisielt lansert i Norge.

Nå later det til at den første bølgen av problemer er løst. Men flere analytikere mener det er for tidlig å friskmelde selskapet. Tesla må vise at de kan levere og prestere over tid, før det er mulig.

Her hører det også med til saken at Tesla nå for første gang får reelle konkurrenter til bilene sine. Først ut er Jaguar I-Pace, som allerede har vært i salg i Norge et par måneder. Rundt årsskiftet kommer Audi med en elektrisk SUV kalt e-tron. Og fra neste år av, melder en rekke bilprodusenter seg på i denne konkurransen.

Det betyr også at Model 3 får mange rivaler. Derfor blir det helt avgjørende for Tesla at de får ut biler og klarer å begrense ventetiden. Hvis ikke, risikerer de at mange kjøper heller går til andre merker.

Denne saken ble først publisert i Broom.no