Bilkjøp uten å tape penger? Klart det er mulig!

Etter å ha brukt over ett år på å finne drømmebilen, er jeg blitt ganske lei.

Nå må jeg få tak i en bil, uansett hvor kjedelig den er. Jeg lurer i den forbindelse på om du har noen tips om bil merke/type. Ønsker ikke betale mer enn enn 100.000 kroner for en slik bil, og viktigst av alt den må være lett å selge videre nå drømmebilen plutselig dukker opp. Takker på forhånd for hjelpen!

Benny svarer:

Heisann! Ja, jeg skal forsøke å hjelpe deg så godt jeg kan, jeg.

Om jeg forstår spørsmålet ditt riktig, er du ute etter en midlertidig bil til 100.000 kroner som du kan selge igjen kjapt – uten tap – når drømmebilen forhåpentlig snart dukker opp. Det bør være mulig!

Det er en to-tre punkter som er viktige for å lykkes med dette.

For det første må du kjøpe en bil som er populær og kurant. En slik som mange har lyst på og som det er litt sug i markedet etter å få tak i. Det gjør sitt til at det kan være smart å styre unna mest for-pengene-biler, slik som Citroën, Renault og Kia, for å ta noen eksempler.

Vi snakker mer om merker med litt drømfaktor, slik som en del modeller fra BMW, Audi og Volvo. Gjerne litt attraktivt utstyrte og det vi kaller "riktige biler", med fin farge og bra motor.

Dessuten aller helst med en kilometerstand litt under gjennomsnittet og med nylig utført service og EU-kontroll. I tillegg må bilen sjekkes nøye før kjøp, slik at man ikke går på en påkost-smell. For det kan være fort gjort.

Fikk sjokk-beskjed: Reparasjonen koster like mye som bilen er verdt

Selektivt marked

Man bør også kjenne markedet litt. Kunne litt priser, kunne se hva som er smart og ikke fullt så smarte kjøp. Man bør rett og slett ha både litt teft og forståelse. Det får man ved å følge litt nøye med på hva som selges fort og til hvilken pris. Det kan være smart å velge ut en to-tre modeller og følge disse nøye. Få klarer å ha full oversikt over alle biler og modeller.

Her er det også viktig å være "på" og litt foroverlent. Det er mange om beinet og godbitene forsvinner fort.

Mitt inntrykk er at markedet er veldig selektivt. De "riktige" bilene selges overraskende kjapt i et marked som mange oppfatter som tregt. De bilene som ikke passer helt inn i kategorien "riktige", kan oppleves som nærmest uselgelige, selv til priser som burde være gunstige.

Når man skal selge igjen, er det alltid smart å shine opp bilen og fikse billige småting, slik at alt er rent, pent og i orden. Så må man få tatt gode bilder og lage en informativ tekst. Det er mye viktigere enn folk flest tror. Jeg blir innimellom litt overrasket og sjokkert når jeg ser hvor lettvint mange tar på dette.

Selv om det hele også handler litt om flaks og uflaks, tror jeg at du ved å følge disse rådene har en stor sjanse for å lykkes. Jeg har selv gjort det flere ganger. Kan jeg – så kan du.

Må bare få ønske deg lykke til med både bilkjøp og etter hvert salg!

