Nye avgifter kan gjøre disse bilene mye dyrere

De ladbare hybridene selger svært godt i Norge.

Ladbare hybrider er en av de mest etterspurte biltypene i Norge, og har vært det i flere år nå. Årsaken er i hovedsak store avgiftslettelser, som gjør at slike biler blir svært prisgunstige, sammenlignet med biler som går på "bare" bensin eller diesel.

Samtidig er det ingen tvil om at den som har et kjøremønster med mange småturer, og er flink til å lade batteriet ofte nok, kan kjøre ukesvis uten å behøve å etterfylle tradisjonelt drivstoff.

På denne måten blir denne biltypen også en viktig bidragsyter til reduserte CO2-utslipp.

Men nå er det truende skyer i horisonten. Ikke overraskende handler det om avgifter – som kan gjøre de ladbare hybridene nærmest uselgelig over natten.

Arbeiderpartiet er blant dem som vil stramme inn overfor de ladbare hybridene:

– Den foreslåtte økningen i engangsavgiften i Aps alternative statsbudsjett vil gjøre at spesielt ladbare hybrider kommer svært dårlig ut. Det viser beregninger vi har gjort, sier Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann, Morten Stordalen.

– Med Arbeiderpartiets opplegg vil Norges mest solgte ladbare hybrid, Mitsubishi Outlander PHEV, bli over 40.000 kroner dyrere, sier han.

Norge på Europa-toppen

– Hvorfor blir det slik?

– Aps avgiftsforslag vil bremse ned salget av ladbare hybrider kraftig, mener Morten Stordalen (Frp).

– Dette er en konsekvens av at Ap dobler grenseverdien for fullt vektfradrag, fra 50 km til 100 km, for kjøring på el-drift. Dette er det ingen ladbare hybrider som er i nærheten av i dag. Outlander er blant de beste, med en rekkevidde på 54 km. Dette vil utvilsomt føre til en kraftig nedbremsing i salget av ladbare hybrider, noe som er svært uheldig, mener Stordalen.

– De ladbare hybridene bidrar til å redusere utslippene, spesielt for småkjøring i byer og tettbygde strøk – og bedrer med det luftkvaliteten. Mange klarer seg på ren el-drift på sine daglige kjøreturer, legger han til.

Dette er en bil som kan bli en stor suksess når den kommer til neste år: Ladbar-versjon av Volvo V60. Men det krever også at det ikke blir store avgiftsøkninger på denne biltypen.

Ingen i nærheten av 100 kilometer

– Dette føyer seg inn i rekken av uforutsigbar avgiftspolitikk fra Ap. For ti år siden skulle alle stimuleres til å kjøpe diesel, noen år senere var diesel en styggedom. Nå er det de ladbare hybridene man skal svinge pisken over.

– Hvor bør grensen for fradrag ligge etter deres mening?

– Jeg mener en grense på 50 km for fullt fradrag er fornuftig, med tanke på at dette er en strekning mange vil klare å kjøre helelektrisk i det daglige. Setter du grensen opp til 100 km, er det ingen biler per i dag som klarer dette; ingen er faktisk i nærheten en gang, fastslår en oppgitt Morten Stordalen.

Om en måned blir flere biler dyrere

Høyere drivstofforbruk

Broom har bedt om en kommentar til forslaget fra Svein Roald Hansen, som sitter i Finanskomitéen for Arbeiderpartiet. Han svarer slik:

– Det har vært kritikk av at fordelene for ladbare hybrider i forhold til bensin/diesel-biler har vært for store i forhold til den reelle kjørelengden på batteridrift. Tyngre ladbare hybrider med relativt kort kjørelengde på batteri, vil få høyere CO2-utslipp enn rene fossilbiler fordi batteriet gir økt vekt og derved høyere drivstoff-forbruk når de ikke går på strøm. Derfor har vi justert dette i vårt budsjettforslag.

Bygger på debatt-innspill

– Neste år går jeg ut fra at regjeringen vil innføre måleresultatene fra den nye WLTP-målingene, slik at vi får sikrere utslippstall å bruke i avgiftssystemet, også for ladbare hybrider.

– Den gamle målemetoden har ikke vært til å stole på, sier Svein Roald Hansen (Ap) Foto: Jarl M. Andersen

– Hvilke fakta bygger dere påstanden om "høyere CO2-utslipp enn rene fossilbiler på"? Offisielle forbrukstall kan det jo ikke være - oppgitt CO2-utslipp for ladbare hybrider er uten unntak svært lavt?

– Forslaget bygger på innspill i debatten om ladbare hybrider, og at den gamle målemetoden har vist seg ikke å være til å stole på, svarer Svein Roald Hansen.

Han henviser til generelle mediaoppslag som blant annet peker på at ladbare hybrider «får mye høyere forbruk når batterikapasiteten er oppbrukt, og bensin- eller dieselmotoren overtar.»

En biltype er øverst på ønskelisten hos stadig flere

Finnes neppe slik kunnskap

– Men burde ikke et forslag som kan få så store konsekvenser bygge på konkrete fakta?

– Ideelt sett ville det vært ønskelig, men dieselskandalen viste jo at det man trodde var dokumenterbart utslipp, ikke var det. Nå må vi håpe at WLTP gir sikker og troverdig kunnskap.

Gjennom mange år har Mitsubishi Outlander PHEV vært en bestselger blant de mest solgte ladbare hybridene på markedet. For denne store og praktiske bruksbilen kan utslagene av Aps alternative budsjettforslag bli dramatiske:

Mitsubishi Outlander PHEV var verdens første ladbare SUV da den kom. Modellen har vært en stor suksess i det norske markedet.

Straffe kundene

– En dobling av rekkeviddekravet for ladbare hybrider er særdeles dramatisk. Det ville nok bety en høyere prisøkning enn 40.000 for vår Outlander PHEV, uten at jeg har regnet eksakt på dette foreløpig, sier adm. direktør Rune Gjerstad i Mitsubishi Motors, til Broom.

– Med en økning av rekkeviddekravet til 10 mil, ville dette også innebære en merkbar vektøkning av bilen for å innfri et slikt krav med dagens batteriteknologi. I praksis vil en innstramming av avgifter på PHEV derfor straffe kunder som ellers ville ha gått over til en slik bil fra sin gamle dieselbil. Dagens Mitsubishi Outlander PHEV har etter den nye WLTP-standarden et blandet forbruk på 0,18 l/mil og CO2-utslipp på 40 g/km. Hvis ikke dette er miljøvennlig, så vet sannelig ikke jeg, sier Gjerstad videre.

Manglende forutsigbarhet

– Har dere noen erfaringstall for gjennomsnittlig forbruk over tid for PHEV-modellen?

– Slike data har vi ingen registreringer av, men det liten tvil om at den ladbare hybriden bruker klart mindre bensin ved normal bruk enn en tilsvarende bil med ren bensinmotor, sier han, og legger til:

– Den foreslåtte avgiftsendringen er, slik vi ser dette, ikke et riktig tiltak. Det er mange som har behov for en slik stor SUV med firehjulsdrift, mye plass og ingen spesielle rekkeviddebegrensninger. Det man da vil oppnå med en ny, større prisøkning, er jo at folk kjører videre med den gamle dieselbilen sin enda noen år, sier Gjerstad, som er oppgitt over myndighetenes manglende forutsigbarhet når det handler om bil og bilavgifter:

– Dersom man nå nok en gang skal begynne med avgiftsendringer som tilsynelatende taes «på hælen», så er det en ny bekreftelse på den totalt manglende forutsigbarheten som rammer både kunder og bilbransje. For vår Outlander PHEV har avgiften vært ulik hvert eneste år siden modellen kom. Det forteller vel alt om hvor uforutsigbart dette hele tiden er, slutter Rune Gjerstad.

Ladehybrid: Dette bør du tenke på

Saken ble først publisert på Broom.no