Slik fikk Morten «gratis» Tesla

Tok sjansen og kjøpte helt ny Model X.

Er det mulig å ha den bilen du ønsker deg aller mest – og attpåtil tjene penger på bilholdet?

Ja, er svaret, og vi snakker ikke om en hvilken som helst bil heller, men en Tesla Model X 75D med mye utstyr, og en prislapp i overkant av 800.000 kroner.

Etter det første året med denne bilen, sitter bergenseren Morten Falch Sortland igjen med et overskudd på bilholdet sitt på rundt 4.000 kroner. Da har han attpåtil vært svært nøye med å bokføre alle utgifter knyttet til fravær og utleie av bilen, for utleie er nøkkelen her.

Teslaen blir utleid gjennom bildelingstjenesten Nabobil.no, og her er bilen populær. Den er utleid gjennomsnittlig 9-10 dager månedlig, og resultatet er altså at Morten og kona har gratis bil til disposisjon resten av tiden!

Høyt sikkerhetsnivå

– Dette er i utgangspunktet en bil vi ikke hadde råd til, men jeg tok en kalkulert risiko på at den ville bli populær som leieobjekt via Nabobil, sier han til Broom.

– Hvorfor falt valget på Tesla?

– Vi hadde bestemt oss for å velge elbil ut fra miljøhensyn. Som Oslo-arbeidende bergenser trengtes det en bil som kunne klare denne distansen på en fornuftig måte, og da var det ikke noe alternativ til Tesla, siden vi også ville ha en bil med god plass. Vi visste at vi ville få barn etter hvert, og da ble også Teslas høye sikkerhetsnivå et veldig viktig moment.

– Dessuten har jeg alltid sett på Tesla som et veldig innovativt og kult selskap, sier han.

Typisk for Tesla er den store, sentralt plasserte skjermen der man styrer det meste. Foto. Frank Williksen

Valgte bort Model S

Morten har alltid vært litt kremmer, og løsningen ble å sjekke videre med Nabobil, der han hadde prøvd seg før med utleie av sin tidligere bil – om enn med vekslende hell.

Tesla, derimot, mente han det ville være bedre muligheter med:

– Jeg tittet først etter brukte Model S, og fant fort ut at dette ville koste minst 400.000 i kjøpesum. Når jeg anslo hva vi kunne få inn ved utleie, kom jeg til at en brukt Tesla Model S kunne bli halvfinansiert på denne måten.

– Så Model S ble det ikke?

– Nei, jeg tygde litt på det, og gjorde noen nye beregninger med Model X. Som ny kostet den det dobbelte av en eldre brukt Model S – men modellen er langt nyere, og det var få av den tilgjengelig via Nabobil.

4.000 i overskudd på bilholdet

– Samtidig er Model X langt mer familiebil enn Model S, ikke minst til hytteturer og andre, lengre turer. Alt tydet derfor på at denne ville gi bedre resultat ved utleie. Jeg ventet ikke at den skulle fullfinansieres via utleie, men den så atskillig bedre ut enn Model S i en slik setting.

– Klart jeg er fornøyd når vi sitter igjen med et overskudd på bilholdskostnadene på rundt 4.000 kroner etter det første året, fastslår Morten.

Alle blir imponert over den enorme frontruten i Tesla Model X. Foto: Christer Williksen

Godt system

Teslaen er lånefinansiert over 10 år, med et fast månedlig beløp. Når dette og andre kostnader, som for eksempel forsikring, bilvask og lignende regnes med, ender utgiftssiden på drøyt 106.000 kroner for hele året. Her har Morten også regnet med utlegg til taxi når han har vært nødt til å benytte dette mens bilen har vært utleid.

På inntektssiden er sluttsummen litt over 110.000 kroner. Av dette utgjør utleie via Nabobil ca. 90.000 kroner alene.

– Hvordan fungerer utleiesystemet i praksis?

Piggfrie vinterdekk funker godt

– Veldig bra. Kompiser spør av og til om det ikke blir mye jobb og større risiko for riper og småskader. Jo, det er jo litt jobb, men den betaler seg veldig godt. Og noen småriper? Jeg vil da mye heller kjøre en Tesla gratis med litt riper, enn ikke å kjøre Tesla, sier han videre.

Og bilen, en sort Model X 75D med hvitt skinninteriør og alt det «riktige» utstyret ellers, fikk Morten i november i fjor. Hittil har bilen rullet 25.200 kilometer.

– Du fikk bilen i starten av den tøffeste vinteren vi har hatt her i landet på lenge. Hvilke vinterdekk valgte du?

– Det ble piggfrie Nokian Hakkapeliitta R2, og de har fungert godt sammen med firehjulsdriften. Ingen har klaget på dekkene så langt, slutter Morten Falch Sortland.

Det viser seg for øvrig at Tesla generelt er svært populær for utleie i Nabobil:

– Ja, det er veldig mange som ønsker å leie Tesla. Hittil i år har vi leid ut Tesla mer enn 1.000 ganger på plattformen vår, forteller markedssjef Lotte Børnick-Sørhaug i Nabobil.

