Fant udetonert sprengstoff 500 steder i norske tunneler

Disse hundene gjør en viktig jobb.

Sprengstoff hører med når man skal bygge tunneler. I mange prosjekter er det en fare for at ikke alt sprengstoffet som brukes blir detonert. Og det kan utgjøre stor fare, ikke minst når tunneler etter noen år skal utbedres eller bygges om.

Spesialtrente søkshunder har nå snust seg gjennom 50 norske tunneler som skal rehabiliteres. Det ga virkelig resultater, hundene fant nemlig udetonert sprengstoff på hele 500 steder!

Det skriver Statens vegvesenet, på sitt eget nettsted Vegnett.

Samarbeider med Forsvaret

Hvis lukteegenskapene til et menneske er på størrelse med et frimerke, så er hundens luktesans like stor som en fotballbane.

Dette utnytter Vegvesenet når de skal forsikre seg om at det ikke ligger udetonert sprengstoff i gamle borehull under vegbanen.

Siden 2016 har Vegvesenet hatt et forskningsprosjekt sammen med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) om utvikling og bruk av søkshunder for å finne eksplosivrester ved anleggsarbeider på veg, skriver Vegnett.

Vinn-vinn

– Når vi skal rehabilitere tunneler og andre veier er det viktig å redusere risikoen for å komme bort i gammelt sprengstoff. Bruk av hundelag fra Forsvaret har gitt knallbra resultater. Dette er et vinn-vinn forskningssamarbeid: Hundene får god trening i å søke etter eksplosiver så det blir tryggere for anleggsarbeiderne. Samtidig får Forsvarets søkehunder realistisk trening og kan utvikle søksmetoder.

Det forteller Kristine Flesjø i Statens vegvesen, til Vegnett.

Hun koordinerer samarbeidet med FFI om bruk av søkshunder i forbindelse med vegarbeid.

Sikrere for veiarbeiderne

De spesialtrente hundene kan lukte ulike typer sprengstoff, også det som er 50 år gammelt, både over og under bakken. Det er utviklet dråpeprøver og jobbes med hvorfor og hvordan hundene detekterer dynamitt.

– Hundene har innlært en positur når de finner sprengstoff. Det er lett å se det på bikkja, den dirrer av glede når den finner det den skal. De kan peke mot taket eller setter seg ned når de finner noe. Vi har testet ut hvordan søkshunder kan og bør brukes og evaluert dette. Dette er et steg i riktig retning for å gjøre det sikrere for veiarbeiderne. Vi jobber for at dette skal bli et godt HMS-tiltak i bransjen forteller Flesjø, til Vegnett.

Bikkjene må tåle mye anleggsstøy, og har mørke og våte arbeidsforhold.

Vegvesenet har for øvrig egne rutiner for hvordan de skal avdekke områder hvor det kan være gammelt sprengstoff. Hvordan det skal fjernes og destrueres er regulert i kontrakter.

Denne saken ble først publisert i Broom.no