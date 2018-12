Å pendle til Oslo med diesel-SUV er ikke så smart – eller?

Her er det mye usikkerhet nå.

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei, Bjørn her. Er ute etter ny bruktbil. Audi Q5 har jeg lyst til å prøve nå. Har hatt VW i mange år. Aldri hatt noe tull med dem. Kun service og bare kjørt.

Jeg pendler fra Skarnes til Oslo hver dag. Vi er fire i bilen , så vi kjører én uke hver. Har ingen mulighet til å ta kollektivt og nå vil jeg spørre deg: Er Audi Q5 en bra bil å pendle med? Og hva skjer med bilene etter 2022, om det er diesel eller bensin? Hilsen Bjørn.

Benny svarer:

Hei Bjørn! Høres ut som en fin ordning dere har laget dere der, med å dele bil og kjøre én uke hver.

Når dere kjører såpass langt hver dag, skjønner jeg også at det er et poeng å ha en bil som gir komfort og kjøreglede. Der er Audi Q5 absolutt ikke noen dum kandidat. Du sitter høyt, i gode seter og den har et interiør som har fått mye skryt. God støydemping trekker også opp når du skal pendle i motorveihastigheter.

Jeg regner med at du ikke har lyst til å bruke mer penger på drivstoff enn nødvendig. Da er det diesel som gjelder her. Du må uansett påregne at en høyreist og ganske tung bil som Q5 bruker mer diesel enn en stasjonsvogn av samme størrelse, men veldig stor behøver ikke den forskjellen å være.

Driftskostnadene er veldig avhengig av hvor gammel bil du kjøper, også kilometerstanden. Når du skal kjøre såpass mye, ville jeg vurdert så ny bil som mulig og ikke minst: Det er et stort pluss hvis den ikke har gått så langt. Nybilgaranti er naturligvis veldig betryggende, da behøver du ikke tenke på så mye mer enn service og slitedeler.

Det blir neppe enklere med diesel

Når det gjelder diesel og utviklingen framover, er det vanskelig å spå – ut over at dieselbilene neppe får det enklere enn i dag. Det er nok grunn til å frykte at ting som årsavgift og bompenger kan øke mer enn for andre biler. I verste fall risikerer du også å bli stengt ute av Oslo på dager med høy forurensning. Det er naturligvis ikke smart for en som er så avhengig av bilen som du er. På den annen side – det har skjedd én gang på to år. Men det kan så klart skje igjen.

De siste par årene har det blitt litt "dieselhysteri" i Norge. Mange har blitt veldig redde for å kjøpe bil med dieselmotor. Det handler i stor grad om framtidig verditap, som nok kan bli betydelig høyere enn for andre biler. Men i ditt tilfelle er det snakk om å kjøpe en brukt bil, der det første (og gjerne største) verditapet allerede er tatt. Da trenger ikke dette å veie så veldig tungt.

I rene driftskostnader vil en elbil naturligvis spare deg for mye penger. Med din pendleravstand må du ikke nødvendigvis opp i Tesla-klassen for å klare turen på strøm, og uten ladestopp. Men vær klar over at elbilene som regel går kortere enn det de offisielle tallene tilsier. Ikke minst på vinteren med slaps og kulde.

Før du kjøper en brukt Q5 er det naturligvis noen ting du bør tenke på. Blant annet dette: Vekt på nesten to tonn gjør at bremser og forstilling kan slites fort. Sjekk nøye alle elektriske funksjoner, det har vært noen del irriterende feil her. S-tronic automatgirkassa kan også i noen tilfeller stelle i stand trøbbel og motorene kan bruke olje. Men den generelle kvaliteten på Q5 vil jeg si er helt grei og ikke noen grunn til å droppe kjøp.

Lykke til med pendlerbil!

Les også: Nå er dette en av Norges mest populære bruktbiler

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Lavpris? Da bør du kanskje tenke deg om

Salget av diesel- og bensinbiler stuper – hybrid mister andeler Heftig debatt: – For noen er diesel en religion

Hybrid eller diesel – det lurer mange på nå

Denne saken ble først publisert i Broom.no