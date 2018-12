1986 Mitsubishi Galanten: Dette var mulig bare på 80-tallet

Strøken retrobil til salgs i Norge.

Den solgte ganske godt i Norge over flere år. Den var romslig nok for en familie, bød på pent design, hadde mye utstyr, var driftssikker og hadde i mange år Norges klart beste nybilgaranti.

Det er familie-klassikeren Mitsubishi Galant vi snakker om.

De første Mitsubishi bilene kom til Norge på 70-tallet. Det startet litt forsiktig, men salget tok seg fort opp og bilene var både en suksess og pengemaskin for den norske importøren. Nå begynner det å bli en god stund siden Galant forsvant fra det norske markedet og de er etter hvert et relativt sjeldent syn på norske veier.

Best bevarte i Europa?

Men nå har du mulighet til å sikre deg et helt spesielt eksemplar av bilen.

Forleden dukket det opp en 1986-modell til salgs her i Norge. Den har gått bare 40.000 kilometer, så her bør det være mye bil igjen. Den har hatt to eiere så langt, i følge annonsen.

Akkurat denne bilen kan være det best bevarte eksemplaret i Europa, står det å lese videre i annonsen. Hvor selgeren også påpeker at bilen ser ny ut. Det lover jo godt!

Se hele annonsen og alle bildene her:

Bilen skal se ut som ny og den er bare kjørt 40.000 kilometer. Faksimile fra finn.no

Dette speiler også prisen, som er satt til 120.000 kroner for den velutstyrte bilen. Mitsubishi var tidlig ute med innovasjoner som kanskje var litt uvanlige i dette folkelige segmentet.

Foruten aircondition og cruisecontroll, kan man på denne bilen velge ulike kjøreprogrammer. Bilen senkes også automatisk, for bedre aerodynamikk, i hastigheter over 80 km/t. Hvor mange andre 1986-modeller i denne klassen kunne tilby det samme? Ikke så veldig mange som vi vet om, i alle fall.

Nå er dette en av Norges mest populære bruktbiler

Spesielt interiørdesign

Denne bilen bilen er femte generasjon Galant. Den kom i 1983 og var med fram til 1989. Den bød på et slankere utvendig design enn både forgjengeren og etterfølgeren. Bilen ble kun levert som firedørs sedan.

Det som også er litt spesielt for Galant er at mange av generasjonene har overlappet hverandre med flerfoldige år. De ulike generasjonene ble solgt på ulike markeder, selvfølgelig.​

Innvendig byr denne bilen på et herlig 80-tallsdesign. Om man sier at mye av designfilosofien innvendig i dagens biler er inspirert av smarttelefoner, så må denne være inspirert av lommekalkulatorer.

Firkantede brytere med oransje symboler og oransje belysning, samt skyvebrytere var kjempekult den gang. Nå er det skikkelig retro. ​

Selgeren har ikke vært voldsom raus hverken med tekst eller bilder, men bilen ser unektelig både pen og fin ut og kan være vel verdt å ta vare på mener vi.

Så om du føler deg kallet til å forbarme deg videre over denne noe uvanlige «tidsmaskinen» som representerer det glade 80-tallet, så har du sjansen nå!

Les også: Denne Mitsubishien får vi bare kjøpe i Norge

Denne saken ble først publisert på Broom.no.