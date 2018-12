Hyundai Kona Electric - du kan få den på dagen

Det er faktisk mulig å få superpopulære Hyundai Kona Electric levert på dagen. Eller du kan stå i lang kø. Er den verdt å vente på?

Etter å ha kjørt Hyundai Kona Electric en ukes tid kan vi slå fast at det er en bil som dekker mange behov. Det kjipe er naturligvis den ekstremt lange ventetiden for dem som vil kjøpe bilen. Det tar fort et par år i kø. I mellomtiden vil det komme en rekke nye elbil-modeller på markedet.

Men Kona har åpenbart kvaliteter som kan gjøre den verdt å vente på.

(Saken fortsetter under)

Foto: Øystein Byberg / Hegnar.no

Lang rekkevidde

For mange som vurderer å kjøpe elbil er rekkevidde det viktigste punktet. Hvor langt kommer man uten å måtte lade? Her er Kona suveren blant de folkelige elbilene. Oppgitt rekkevidde er på 482 km i henhold til realistiske WLTP-syklusen. Fulladet stod vår testbil på 465 km. Det holder i massevis for de fleste. Lading underveis er heller ikke noe stort problem, da du kan lade bilen fra 0-80 prosent på 75 minutter ved en 50 kW hurtiglader. Bruker du en 100 kW-lader er tiden nede i 54 minutter. De fleste som kjøper Kona vil uansett lade den hjemme om natten eller på jobb.

I praksis er det per i dag bare Opel Ampera-E, i tillegg til Tesla, som kan levere en rekkevidde på 400 km +.

Les også: Ny Range Rover Evoque - nå også med ledning

(Saken fortsetter under)

Foto: Øystein Byberg / Hegnar.no

Masse utstyr

Det skal de ha, koreanerne, utstyr er ingen mangelvare. Hos Hyundai og Kia er MYE utstyrt inkludert i prisen. I Kona savnet vi faktisk ingenting. Her finner du for eksempel aktiv filholder, adaptiv cruisekontroll, LED-lys, skinnratt med varme, navigasjon, head up display, ryggekamera osv. I tillegg hadde vår testbil skinninteriør til beskjedne 10.000 kroner.

Man har egentlig alt man trenger, men vi hadde gjerne sett at Hyundai hadde hevet den opplevde kvaliteten et hakk. Noen av knappene virker simple og trekker ned inntrykket av dashbordet og interiøret noe. Men det er i utgangspunktet en rimelig bil, så all verden skal man ikke vente.

Les også: Volkswagen går all-in i elbil

(Saken fortsetter under)

Foto: Øystein Byberg / Hegnar.no

Syke priser på Finn!

Kona Electric Teknikk koster rundt 326.000 kroner, som virker som en svært gunstig pris i forhold til det du får. Er du sugen på en bil levert på dagen, må du imidlertid bla opp betydelige summer.

Enkelte spekulerer i den lange ventetiden og tar gevinst på sin Kona Electric. Per i dag ligger det 21 biler til salgs på Finn, som alle i praksis er nye. Disse koster minst 415.000 kroner! Å betale nærmere 100.000 kroner i overpris for en Hyundai er galskap! Hyundai som investeringsobjekt? Nei! Det er bare selgerne som kan tjene på dette.

PS: Da vi sjekket Finn for et par uker siden var seks biler til salgs. Den billigste Kona Electric var priset til 439.000 kroner, så det ser ut til å skje en liten priskorreksjon i markedet

Smør deg heller med litt tålmodighet. Skal du absolutt ha elbil finner du flere alternativer som kan leveres kjapt. Husk på at i 2019 og 2020 kommer det en drøss med nye elbilmodeller på markedet. Da vil etter hvert også ventelistene bli kortere.

Les også: Ny 911 får verdenspremiere

(Saken fortsetter under)

Foto: Øystein Byberg / Hegnar.no

700 biler utlevert

- Utleveringene så langt ligger på rundt 700 biler til og med november. Vi forventer god leveringstakt de neste månedene, både på KONA electric og IONIQ electric, sier produktsjef Øyvind Knudsen i Hyundai Motor Norway.

- Er det fortsatt mulig å bestille bilen eller har dere stengt muligheten?

- Bil kan bestilles hos forhandlerne våre, sier produktsjefen

- Når tror dere de siste som har bestilt bilen vil få den?

- Vi opererer fortsatt med andre halvår 2020 for kunder som bestiller i dag. Ordreinngangen holder for øvrig et jevnt godt tempo, sier Knudsen.

(Saken fortsetter under)

Foto: Øystein Byberg / Hegnar.no

Kjapp og tung

Hvordan er bilen så å kjøre? Jo, som elbiler flest er den kjapp. På vått og/eller glatt føre skal man være litt obs, for 204 hk som skal ned i bakken gjennom forhjulene kan lett føre til hjulspinn før elektronikken griper inn. 0-100 km/t går unna på 7,6 sekunder. Toppfarten er på 167 km/t. Mer trenger du ikke. Elbileiere skjønner fort at fartsgrenser er til for å følges. Er du tung på labben straffes du hardt i form av høyere strømforbruk.

Kona Electric veier 1,7 tonn, noe som naturligvis er mye for en bil i denne klassen. 461 kg ekstra i forhold til bensinutgaven kamufleres imidlertid godt. Ved at batteriene ligger i bunnen av bilen er det lite å si på kjøreegenskapene. Ekstra vekt er bare noe man må godta når man kjøper elbil.

Les også: Ny hydrogen-stasjon åpnet i dag

(Saken fortsetter under)

Foto: Øystein Byberg / Hegnar.no

Småbil

På førerplass har man det relativt bra, med ok plassforhold og greie seter. Det er når man setter seg inn i baksetet man skjønner at dette ikke er noen fullverdig familiebil. Bilen er tross alt bare 4,18 meter lang. Med forsetene i noen lunde normal posisjon har man det trangt der.

Bagasjerommet er på 332 liter, som er bare 29 liter mindre enn det bensinutgaven kan skilte med. Det blir fort slik at ladekablene tar opp en del av plassen, selv om disse også kan legges ned i et rom under gulvet i bagasjerommet.

Les også: Toyota inntar taxi-toppen

(Saken fortsetter under)

Foto: Øystein Byberg / Hegnar.no

En uslåelig kombinasjon

Hyundai Kona Electric seiler opp som en av de mest fornuftige bilene i Norge. Blant elbilene er det per i dag i praksis ingen som kan gi deg en bedre pakke av rekkevidde, pris (den veiledende prisen!) og utstyr.

Foto: Øystein Byberg / Hegnar.no

Saken er opprinnelig publisert på Hegnar.no