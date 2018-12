Her testes den store nyheten Range Rover Evoque – før den er lansert

Evoque med viktig Norges-utgave.

LONDON (Broom / TV 2): – Helt over til høyre nå. Lengre, lengre, lengre... Og NÅ må du legge over fullt over andre veien!

Instruktøren fra Land Rover gir klare ordre og gestikulerer med begge armene. Vi er nede i en katekombe-lignende, gammel lagerhall, midt i London.

Over oss dundrer tog etter tog. En gang har dette vært et gedigent lager for varer på vei inn og ut av London. Nå er det forlatt – men akkurat i dag overtatt av Range Rover som har verdenspremiere på sin nye Evoque.

Vanligvis handler slike premierer om at pressen får se bilen og intervjue sjefer og de som har vært med å utvikle den. Men denne gangen har Range Rover gjort en ny vri.

Ekstremt trangt

Vi får nemlig kjøre helt ukamuflerte utgaver av Evoque, før den i det hele tatt har blitt vist. Jeg har skrevet under på et langt og kronglete dokument der jeg på tro og ære lover å ikke sende ut bilder eller fortelle noe som helst om bilen før sperrefristen er over. Og nå sitter jeg altså bak rattet på en Evoque.

Og bare så det er sagt med én gang. Dette er ingen tradisjonell prøvekjøring. Range Rover har satt opp en slags improvisert hinderløype her nede i katakombene. Flere steder er det ekstremt trangt, og det er knapt mulig å komme opp i mer enn 20 km/t mellom de ulike hindrene. Men likevel: Et lite førsteinntrykk får vi.

Dette er førproduksjonsbiler, uten skilt. Så er vi da også på et svært så lukket område.

Lengre og smekrere

Evoque har altså blitt helt ny. Modellen er Range Rovers største suksess noensinne og jeg har gledet meg til å få se den nye. Førsteinntrykket er absolutt ingen overraskelse. Når en bil får så mye designskryt som Evoque, ligger det naturligvis ikke an til noen sprell på det området.

Her handler det om videreføring. Det grunnleggende designet er ikke endret. Men når du ser den nye sammen med første generasjon, er det likevel lett å se at den har blitt ny. Bilen ser lengre og smekrere ut. Både fronten og hekken har flere likheter med storebror Velar. Akselavstanden er også strukket, det gir svært korte overheng foran og bak.

Designet har mange nye elementer, men er samtidig tro mot grunntrekkene på første generasjon.

Sov litt i timen

Kjøremessig skal det også ha skjedd mye. Evoque er bygget på en helt ny plattform. Der første generasjon delte veldig mye med Land Rover Freelander 2 (som igjen var basert på Ford-teknikk), er denne langt mer moderne. Det har også blitt en mer påkostet konstruksjon,

Støydempingen virker å være der den skal være, på premium-nivå. Det samme gjelder interiøret. Akkurat på det området har Jaguar Land Rover-konsernet hatt noen utfordringer de siste årene. Det virket som de sov litt i timen mens mange andre premium-merker tok store steg oppover.

Men nå er Evoque på nivå med de beste. Her kjører Range Rover to skjermer i midtkonsollen. Navigasjonen er øverst. Systemet er intuitivt og enkelt, selv om det nok tar litt tid å venne seg til de ulike valgene.

Bare unntaksvis er det mulig å kome opp i særlig fart her nede i katakombene.

Ladbar hybrid og elbil?

Det merkes også at Range Rover har jobbet med det praktiske her. Skikkelige dørlommer, stor midtkonsoll og gode koppholdere er på plass. Foran er det rommelig og luftig, dashborddesignet er med på å underbygge følelsen av plass.

Baksetepassasjerene har fått to centimeter beinplass ekstra. Ikke veldig mye, men for voksne kan det utgjøre en viktig forskjell. Helt bakerst har Range Rover virkelig utnyttet plassen godt. Bagasjerommet svelger unna klasseledende 591 liter.

Plattformen er forberedt for elektriske drivlinjer. Ladbar hybrid kommer, batteripakken skal ikke stjele plass. For Norge blir det en svært interessant bil. Jeg spør naturligvis om en helelektrisk utgave også er på gang. Svaret er ikke helt overraskende «no comment».

Under skallet har det skjedd veldig mye med Evoque, dette er en langt mer moderne og påkostet konstruksjon enn dagens modell er.

Ut i vannet

Etter å ha gjort mitt ytterste for å ikke skrape opp Range Rovers førproduksjonsbil mot murveggene her nede, er det klart for siste øvelse. Vi skal ut i vannet!

Instruktøren her har ikke akkurat vunnet i jobblotto denne dagen. Han står nemlig ute i det iskalde vannet og gestikulerer meg og Range Roveren fram. 60 centimeter vann ser MYE ut når du skal plaske uti det med en bil, men det er (ikke helt tilfeldig) det Evoque klarer.

Vel gjennom er det slutt på prøveturen for denne gang. Nå skal Range Rover i gang med å bygge bilen på ordentlig. I mars skal vi få kjøre den på vei og helt sikkert også i terreng for første gang. Det blir naturligvis noe helt annet.

Her er den akkurat oppe fra et aldri så lite bad i det 60 centimeter dype bassenget.

Følge opp suksessen

Allerede nå kan vi fastslå at Range Rover med denne nykommeren har løftet lista i klassen. Her får du en totalpakke som er veldig gjennomført. Lekkert design utenpå og inni. Gode terrengegenskaper og det som virker som et klar forbedring av kjøreegenskaper på vei.

I første omgang er det diesel og bensin (med såkalt mildhybrid-løsning) som gjelder. Den ladbare hybridutgaven skal være rundt ett år unna. Det betyr at Range Rover fortsatt jobber med den tekniske løsningen. De vil derfor ikke si noe om den elektriske rekkevidden, men det er grunn ti å vente at den blir et stykke over 50 kilometer.

Evoque er bilen som for alvor har gjort Range Rover aktuell for andre enn de spesielt interesserte hjemme i Norge. Over 2.000 eksemplarer er solgt av den første. Det vil overraske oss veldig mye om ikke andre generasjon følger opp det når en er på plass fra rundt april 2019.

