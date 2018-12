Stor mann – i liten, rosa bil

Broom-Benny setter mandigheten på prøve.

– Folk titter først på meg, så titter de på bilen, så titter de på meg igjen og smiler usikkert. Litt slik som om de er usikre på om jeg tuller, eller om dette lilla-rosa sukkertøyet virkelig er bilen min...

Det forteller vår egen Broom-Benny, etter å ha tilbrakt en uke i en av Norges minste og billigste nybiler, Toyota Aygo.

For Benny er mann. Det er det liksom ikke noen tvil om. Kanskje ikke den mest brautende eller den som gjør mest ut av seg men, allikevel. Med 192 centimeter på strømpelesten, skonummer 46 og vekt godt over 90 kilo, er han et ganske røslig eksempler av arten også.

Dessuten liker han "manne-ting". Han reparerer sine egne biler i sitt eget verksted. Han går Birken på ski, han kan finne på å pakke telt og sovepose i pulken og gå på skitur i flere dager midtvinters, han har vært i USA på haifiske med stang. Han spør gjerne om hva slags motorsag du har - og du bør ikke svare elektrisk for å si det slik... Dessuten liker han store biler. Alt under fem meters lengde definerer han, litt spøkefullt riktignok, som "konebil"...

Var litt skeptisk ...

Nå tilbringer han altså tilbrakt en uke i en av de minste og billigste småbilene som finnes på det norske markedet. Attpåtil i en som er lakkert i ikke altfor mandig rosa-lilla farge.

72 hestekrefter er tydeligvis nok til å lokke fram smilet hos Broom-Benny.

– Et par 16-17 år gamle, små-kvisete gutter ble også stående og måpe med halvåpen munn, i speilet så jeg at de snudde seg etter bilen der de sto på holdeplassen og ventet på bussen.

– Grunnen var at jeg jeg plutselig fant ut at jeg skulle ta en skikkelig akselerasjonsprøve ut av et kryss. Så jeg ga jernet så godt det lot seg gjøre, med tre sylindre, tusen kubikk og 72 hestekrefter, jeg. De to på holdeplassen var nok ikke vant til å se en slik bil bli kjørt på den måten og på et slikt turtall, forklarer Benny lattermildt.

– Så dette har vært bare moro?. Vi trodde liksom vi skulle sette deg litt på plass og å gi deg en utfordring...?

– Ja, men det har dere gjort. Jeg er inneforstått med at det å teste biler ikke bare innebærer de gromme. Snarere tvert i mot. Vi bør jo teste flest alminnelige biler, for alminnelige folk. Det skulle bare mangle og det gjør jeg gjerne.

– Men jeg skal også innrømme at jeg ikke er så veldig glad i bitte-små biler, slik som denne. De er ofte bråkete, byr på lite komfort, man sitter ikke veldig godt og kjøreegenskapene er ofte så som så... Ehhh... trodde jeg, kommer det noe nølende.

– På vei for å hente denne skal jeg innrømme at jeg funderte litt på å levere den tilbake før den oppsatte lånetiden var ute, slik at jeg kunne hente tilbake min egen bil før helgen. Så optimismen var ikke så veldig stor akkurat, innrømmer Benny.

Også innvendig går det rosa / lilla igjen. Om det er vakkert kan vel diskuteres, men det frisker i alle fall opp!

– Trodde jeg skulle skalle nesa i bakruta

– Men du har brukt Aygoen i helga eller?

– Yup, absolutt. På handletur, på helgebesøk, til trening. Jeg har rett og slett brukt den og kjørt mye. Ble litt sjarmert av dette sukkertøyet jeg. Jeg fikk forresten en litt morsom kommentar, som jeg aldri har hørt før. Fra en dame. Hun synes felgene så ut som små blomster. Jeg har aldri tenkt den sammenlikningen noen gang, men nå som jeg både ble gjort oppmerksom på det og har gått å sett på dem, må jeg innrømme at hun har rett.

– Og du fikk plass i bilen?

– Ja, ja. Ikke noe problem det i forsetene. Jeg sitter overraskende godt også. Klart det er brukt billige materialer med noe varierende finish innvendig, men dette var mye bedre enn ventet. Baksetet er lite og trangt. Skal innrømme at jeg ikke prøvde det, men jeg så godt hva som var av plass når jeg skulle sette handleposer på gulvet bak førersetet. Det var ikke rare greiene. Det er for unger. Folk på over 190 centimeter har ikke noe der å gjøre. Bagasjerommet er hårfint større enn et hanskerom på en vanlig bil.

– Den gamle VW Golf cabrioleten min har punktert, så jeg skrudde av hjulet for å levere det til plugging på den lokale dekk-sjappa. Det fikk akkurat plass på høykant bak baksetet. Vi snakker fattige 168 liter. Det rommer noen handleposer og det er det...

– Bilen er ikke fullt 3,5 meter lang, så det er noe med de fysiske lovene og begrensingene her. Første gangen jeg snudde meg for å rygge, følte jeg at jeg holdt på å slå nesa i bakvinduet. Så liten er den, forklarer han på typisk Benny-vis.

Bilen er virkelig ikke stor, den er rett under 3,5 meter lang. Legg merke til felgene med "blomster-design"

Kjører godt selv i motorveishastighet

– Men den er godt utstyrt til å være en bil i dette segmentet. Vi snakker cruisekontroll, nøkkel-fri adgang, filskiftvarseler, automatisk nødbrems og apple car-play for å nevne noe.

– Dessuten kan Aygo, oppdaget jeg, tilpasses individuelt. Denne rosa bilen hadde en del rosa detaljer innvendig, gulvmatter som var kantsydde i rosa, rosa på girkula, og i setetrekkene. Det gav den lille bilen et litt lekent og litt eksklusivt preg. To-farget lakk trekker også opp. Det er en liten tøff rakker som vakte oppsikt. Det er flere som snur seg etter denne, enn når jeg kommer med Teslaen min, det er helt sikkert, sier han.

– Fargen da – hva synes du om den?

– He, he... Litt uvant, men hvorfor ikke? Kanskje ikke den mest karslige fargen, men skulle jeg hatt en slik bil så skulle den i alle fall ikke vært hvit eller sølv. Jeg ville gått for noe mye friskere, men kanskje ikke akkurat rosa, da. Men jeg tror den kan leveres i knall oransje med sort tak. Det kunne kanskje vært noe, undrer han.

– Hvordan oppleves den å kjøre da?

Den lille motoren på 72 hk. er nok til at man kan kjøre uanstrengt i motorveisfart.

– Mye bedre enn forventet. Den er faktisk helt grei å kjøre, og det sier jeg ikke for å være høflig. Den går stillere, mye mer stabilt og oppleves som en større bil enn det den er på veien. Komforten er god, setene er greie, lydnivået overraskende lavt. Man kan kjøre helt uanstrengt i 110 - 120 km/t på motorveien. Denne kan man faktisk dra på langtur med om man ikke skal kjøre i autobane hastighet.

Men på lave turtall merker man at motoren ikke har all verdens ork. Ved bakkestart for eksempel, så må man slure på clutchen, omtrent som ei gammal kjerring, for å komme i gang.

– Dessuten så har assistentsystemer og viktige sikkerhetsystemer kommet etter i småbiler også. Grunnen er at de skal kunne klare 5 stjerner i sikkerhetstester som EuroNCAP. Så selv om bilen fortsatt er fysisk liten, så kan en moderne småbil slett ikke sammenliknes med de vi hadde for noen år siden, med komfort og sikkerhet som en skoeske. Her snakker vi skikkelig kvantesprang altså, understreker Benny.

Toyota har gjort mye ut av designet på den lille bilen. Lakk i top farger fremhever også detaljene.

Rosa bil og salat?

​– Men noen manne-bil er det kanskje ikke?

– For å si det slik; er du medlem av Hells Angels, har stør ølvom, tatoveringer over hele overkroppen og kjører Harley Davidson, så er den neppe førstevalget på bil... Men den gjør jobben den er tiltenkt på en veldig god måte, spør du meg.

– Men du Benny, var det denne uka du skulle på kurs for å lære å lage salater?

– Ehh ... Ja – jeg er jo glad i å lage mat, gjerne sunn mat også, men hva har det med saken å gjøre?

– Synes du det er mandig?

– Kanskje ikke veldig mandig, nei. Jeg innrømmer det. Okei. Ser hva du tenker. Rosa, liten bil og salat-kurs. Høres kanskje ikke så bra ut. Men hør her: Har du motorsag?

– Nei, men jeg har i alle fall kantklipper ...

– Bensindrevet?

– Nei elektrisk.

Toyota Aygo: Motor: 3-sylindret 1-liter bensin. Effekt: 72 hk / 93 Nm. 0-100 km/t: 13,8 sek. Toppfart: 160 km/t. Forbruk: 0,41 l/mil. L - H - B: 364 - 146 - 161 cm. Bagasjerom: 168 liter. Pris fra: 148.500 kr. Pris testbil:186.600 kr.

– Det er sliky som hjemmeværende husmødre bruker, du er klar over det? Det er absolutt hakket verre enn salatkurs og rosa bil. Dessuten er bilen bare lånt, så så det er kanskje lurt å gå litt stille i dørene? Fjorårets langrennskomet, Johannes Høsflot Klæbo, skal forrresten ha den rosa Aygoen etter meg. Han er jo mann han også og har sikkert et sunt kosthold i tillegg. Så kom ikke her..!

