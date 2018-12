Tre billig-biler som tar deg trygt fram på vinteren

Vinteren står for døren og om du mangler en billig vinterbil, så har vi noen bruktbil-tips til deg.

Enn så lenge har vi sluppet unna de store snøfallene og dermed krevende kjøreforhold denne vinteren.

Men vi slipper nok ikke helt unna i år heller. For her i den nordlige delen av Europa er vi velsignet med tidvis veldig mye vær. På både godt og vondt.

Mye snø, vind og kanskje litt regn på toppen av det hele er ikke uvanlig. Slikt blir det spennende føre av og setter strenge krav til både fører og bil.

Heldigvis behøver det slett ikke være veldig kostbart å skaffe seg en bil med godt firehjulsdriftsystem, som gjør vinter-kjøreturen en del enklere.

Vi har tatt et sveip i bruktbilmarkedet for å se hva du kan få av brukt bil med firehjulsdrift rundt 100.000 kroner og med plass nok til hele familien.

Audi A4 Allroad

Audi A4 Allroad kom i 2010. Den er lillebror til A6 og ble kjapt en suksess her i Norge. Nå får du den til rett over 100.000 kroner.

Audi var på mange måter den bilprodusenten som for alvor satte dette med firehjulsdrift i personbiler på kartet. I 1980 lanserte de sitt unike quattro firehjulsdrift-system og sopte de neste par årene med seg stort sett det som var av pokaler i rally, med sin legendariske Audi quattro.

Etter hvert kom quattro mer og mer i personbiler også, og åpnet en ny æra for Audi. A6 Allroad kom i 1999, som det vi i dag kaller en crossover. Altså en mellomting av stasjonsvogn og SUV.

I 2010 fulgte Audi opp Allroad-suksessen med den mindre bestselgeren A4. Som da naturlig kom ble hetende A4 Allroad og som fort ble en ny Audi-suksess

Du kan nå få en slik bil, til rett over 100.000 kroner. Da som oftest med en 2,0 TDI-dieselmotor på 170 hestekrefter bak den digre grillen. Denne modellen videreførte det A6 Allroad hadde vist oss, men i litt nettere innpakning og med mindre motorer. Dette gjorde prisen mer levelig for folk flest da den var ny.

Disse bilene har ofte gått ganske langt. På priser ned mot 100.000 kroner må du nok regne med en kilometerstand på 200.000.

Så en litt grundig sjekk før kjøp hører med. Biler med bensinmotor kan bruke voldsomme mengder. Lakken på tidlige biler kan også være dårlig (bedre etter 2011) Sjekk at automatgirkassen fungerer som den skal, det har vært litt tull med disse. Ellers må så klart vanlige slitedeler som bremser, forstilling og hjuloppheng sjekkes. Men kvaliteten på såpass nye Audi A4 er generelt god i forhold til eldre eksemplarer. Leter du opp et velholdt eksemplar i god stand, er dette definitivt fortsatt en god vinterbil!

Les også: Brooms test av Audi A4 Allroad​​

Subaru Outback

Subaru Outback kan gi både billig og god bil med svært bra firehjulsdrift-system. Nå får du denne generasjonen billig.

Subaru er en nærmest legendariske på biler med firehjulsdrift. Dette har vært deres varemerke helt siden de første bilene entret landet midt på 70-talllet.

Ikke bare har bilene et godt og solid firehjulsdriftsystem. De er i tillegg viden kjent for god driftsikkerhet.

Denne kombinasjonen har mange nordmenn satt stor pris på og bilene fra den lille japanske produsenten har solgt jevnt og trutt i ulike modeller gjennom mange, mange år.

Subaru gjorde en liten genistrek da de mot slutten av 90-tallet lanserte modellen Outback. En litt høyreist stasjonsvogn med høy bakklaring, men uten å være en SUV. En bil som kombinerte det best fra to verdener. Komfort som en personbil, og nesten SUV-framkommelighet. Samtidig som den så barsk ut. Her var Subaru tidligere ute enn både Volvo XC70 og Audi Allroad.

Outback-modellene var også blant bilene med aller beste annenhåndsverdi i bruktmarkedet i mange år. Men etter som årene har gått og kilometerstanden har økt, får du dem nå til en billig penge. Fra 30.000 kroner og oppover for de alle eldste.

Legger du 70.000-80.000 kroner i det, får du Outback fra 2008/09 som er godt utstyrt med både skinninteriør, navigasjon, automatgir og panorama glasstak. Den kan leveres både med dieselmotor på 150 hk og en 2,5-liters bensinmotor.

Bremser er en svakhet på disse. Man bør også passe på å ha dekk med eksakt rett dimensjon, om ikke kan firehjulsdrift systemet skades. Boksermotorene er tørste, men generelt gode. Pass også på at registerreimen er byttet på riktig intervall og at det ikke lekker olje fra motoren.

Les også: Subaru er verdens største produsent av biler med 4x4​​

Volvo XC70

Volvo XC70 var en drømmebil for litt aktive familier da den var ny.

Også her tar man en stasjonsvogn, monterer på en passe mengde offroad-beskyttelse, hever bakkeklaringen, monterer firehjulsdrift, rører godt rundt, og vips – så har man bil som er perfekt til vinterbruk!

Dette var en trygg og sikker drømmebil for mange familier da den kom. Men det kostet; den minste motoren var nemlig en 5-sylindret diesel på 185 hester hvilket ga en prislapp rundt 600 000 kroner som ny. Med 6-sylindret bensinturbo på 285 hester ble det enda verre. Den havnet på rundt én million. XC70 ble etter hvert tilgjengelig med flere motorer også.

Volvo XC70 fikk en god oppgradering i 2004 og vi anbefaler å kjøpe en bil etter det. De er rett og slett bedre biler. De her blant annet et bedre Haldex-system for firehjulsdriften.

Som alltid i Volvo er komforten god, setene komfortable og sikkerheten bra.

Men heller ikke disse bilene er helt feilfrie. Vi kan begynne med typiske Volvo-feil som kuler, ledd og i forstillingen, slitte bremser og håndbrekk som setter seg fast. Man bør sjekke hjullagre og at ingen av fjærene er knekt.

Når det gjelder motoren: Sjekk når registerreimen er byttet. Sjekk også for oljelekkasjer under motoren. Lekker det på venstre side, ved reimhjulet, er det ikke så dyrt. Lekker det mellom motor og girkasse er det verre...

For 100.000 kroner får man nå en 2006/7 modell som ikke har gått altfor langt og som i tillegg er godt utstyrt.​

Les også: Subaru Forester 2019: Norsk hytte-favoritt blir helt ny

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no