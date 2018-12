Føler seg som en melkeku for bilverkstedet

Mercedes-eieren reagerer.

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei!

Jeg har en Mercedes A-klasse. Den er nå passert fem år. Har fulgt servicer når det er varslet. Hvert år. Jeg tenker å fortsette å ta service på bilen min, men med en annen intervall.

Jeg kjører ca 12.000 km årlig og tenker at service kan tas etter visst antall kjørte kilometer, ikke hvert år. Her synes jeg bilforretningene «melker» oss bileiere vel mye.

Hva tenker du om service, intervall på dette og er det virkelig nødvendig at service må tas årlig? Bør ikke intervallene settes på kjørte kilometer?

Benny svarer:

Hei og takk for interessant spørsmål. Dette er tematikk vi nok aldri blir helt ferdig med.

Ikke helt uten grunn. Det å eie bil i Norge er dyrt, og service-kostnadene gjør det heller ikke billigere. Norske verkstedpriser kan jo skremme nesten hvem som helst på flatmark. Vi snakker fort 2.500 kroner timen, eller mer, på de dyreste verkstedene. Mercedes-verkstedene er heller ikke av billigste sort.

Jeg husker selv fra jeg begynte som bilmekaniker på slutten av 80-tallet, at serviceintervallet ofte var 5.000 kilometer. Nå er det ikke uvanlig med 30.000 kilometer. Dog med en begrensing om at man skal ha én service per år, for at fabrikk-garantien skal gjelde.

Ditt inntrykk av at bransjen skor deg på dette, er nok i alle fall delvis riktig. Salg av nye og brukte biler tjener en forhandler i praksis ingen verdens ting på.

Fortjenesten i dag kommer fra verksted og delesalg. Det vet jeg etter min egen tid i bilbransjen hos ulike aktører. Så det er her kan man kan ta igjen "det tapte" på bilsalg og for å finansiere de dyre Boss-dressene til bilselgerne. Det er i alle fall en av grunnene til at det er dyrt. Men også viktig.

Din bil er nå fem år og utenfor garanti. Da er det ikke så viktig å gjøre dette helt etter kalenderen lenger, du kan tillate deg å være ørlitt løsere i snippen. Men det er fortsatt viktig å følge bilens vedlikeholdsprogram, mener jeg.

Les også: Bremsene var utslitt etter bare 50 dager

Du sparer en 100-lapp i måneden

Mange biler har for eksempel registerreim og andre viktige deler som skal skiftes etter 5, 6 eller 7 år, eller X-antall kilometer. Om man misser her, kan det bli kjempedyrt.

Om du i ditt tilfelle velger å følge kilometerne framfor de anbefalte intervallene, vil det gå fem år før du har «spart» en hel service. Til for eksempel 6.000 kroner. Vi snakker 1.200 kroner året i besparelse eller en 100-lapp i måneden. Det er småpenger for de fleste av oss. Det er vel egentlig ikke så mye å mase med?

Kanskje er det da bedre å ta servicene på et annet, men billigere sted og heller følge intervallene? Det er nok mer å spare på det, vil jeg tro.

Selv om jeg heller ikke tror at det å kjøre 3.000 kilometer over intervallet akkurat utløser noe "jordskred". Men det er jo litt kalkulert risiko. Det er kjedelig om noe ryker fordi man har kjørt over serviceintervallene.

Det som er fint er at dette er frivillig og du bestemmer selv. Men da har du i alle fall fått mine tanker rundt det.

Les også: Ikke på skattetoppen? Her er de 5 billigste nybilene i Norge

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no