Du kan spare mye på å kjøpe deler i utlandet

Kan være tungvint og tidkrevende, men likevel verdt innsatsen.

Bildeler er dyrt i Norge – unødvendig dyrt, mener mange.

Husker du saken om Jannicke Sekkingstad Johansson ved Bergen, som fikk sjokk av prisen som ble forlangt for en ny baklykt til hennes Opel Ampera-e? Broom har fått en rekke henvendelser fra lesere med tilsvarende eller lignende erfaringer.

Arnt Malmo i Kongsberg er en av dem som reagerte sterkt på Jannickes historie. Også han har gjort seg en del uheldige erfaringer med norske delepriser.

Dette er hans historie:

– Jeg er bil- og motorentusiast og kjøper det meste av deler utenlands. Det er litt tungvint og tidkrevende, men det er også den eneste måten jeg kan overleve med min hobby på. Jeg har tysk bil, og når jeg kjøper en bildel i USA som jeg vet ikke er lagervare der borte, blir den etterbestilt i Tyskland.

– Så kan jeg vinke til flyet når det passerer over på vei til USA med min bildel. Der blir den lagerført, pakkes om og sendes over til meg. Jeg betaler frakt og moms – og likevel koster delen bare drøyt halvparten av norsk pris, forteller Arnt.

I en bil er det mange deler, og mange muligheter for at noe kan trenge utskiftning eller reparasjon.

Høye krav til avkastning?

– Så vet vi jo at alle involverte parter i denne lange leveransekjeden har hatt sin fortjeneste, og da sier det noe om prisfilosofien i det norske ettermarkedet. Leverandørene skylder gjerne på høye skatter og avgifter og høyt lønnsnivå i bransjen, men jeg mener diskusjonen er mer nyansert enn som så.

– Det er ikke de hyggelige menneskene man møter ved deledisken som bestemmer prisnivået. Dette bestemmes av eiere med vel høye krav til avkastning kun basert på statistikk og salgskvantum, mener Arnt Malmo, som er internasjonal sveiseingeniør og utflyttet trønder, med TechnipFMC i Kongsberg som sin arbeidsplass de siste 20 årene.

Unik Mercedes

Bil- og motorinteresse langt utover det vanlige bekreftet også kjøpet av hans første hobbybil – i 1987 kjøpte han en Renault R5 Turbo 2. Denne sjeldne og spesielle bilen beholdt han i 20 år før den ble solgt til en helhjertet entusiast. Salgsprosessen tok faktisk 2 år, men det er en annen historie.

Siden er det tyske biler han fører hobbyen videre med, nærmere bestemt en ganske unik 1992-modell Mercedes-Benz 500E, som i sin tid ble frisert hos både AMG og König Specials.

Med internett åpnet det seg en ny verden for kjøp av reservedeler.

Internett åpnet en ny verden

I tillegg har han en 1994-modell E500 Limited som også er en meget spesiell bil. Begge bilene ble kjøpt tidlig på 2000-tallet, omtrent samtidig med at internett åpnet en ny verden for Arnt Malmo. Ikke minst ble oppdagelsen av markedsplassen ebay.com viktig.

– Ja, dette ble innfallsvinkelen til nye tider for delekjøp, både nye og brukte deler. Det åpnet tilgangen til et enormt utvalg over hele verden, med priser på et helt annet nivå enn her hjemme. Jeg ble også med i en nettbasert klubb for Mercedes-Benz 500E/E500, og har over mange år knyttet et globalt kontaktnett som har vært veldig nyttig, forteller Malmo.

Mange fallgruver

– Det er spesielt nettverket rundt 500-ene som har gitt meg nyttig kunnskap om delepriser, og ikke minst om de forskjellige salgsformene blant leverandørene i ettermarkedet. Dette har jeg også hatt stor nytte av med det vi til enhver tid har hatt som familiens bruksbil. Et par perioder var også dette Mercedes, men de to siste har vært Ford Focus.

– Tar det ikke mye tid å finne deler i utlandet?

– Jo, det kan gjøre det, og noen ganger er det ikke tid til å søke etter deler, så da blir det å handle i Norge. Men erfaringen har uansett vært at det lønner seg å spandere litt mer egeninnsats når det skal kjøpes bildeler. Den korteste veien er ved hjelp av ebay – der finner man det meste.

Det er ikke bare prisen som er viktig når du handler på internett, så det er viktig å velge leverandør med omtanke.

– Så da er det bare å kaste seg ut i det?

– Nja, vi snakker om et enormt stort og veldig uensartet marked, der man også må trå litt varsomt for å forsikre seg om at man får det man er ute etter.

– Internett er internett, hvor ikke alt som presenteres behøver å være riktig, så det er viktig å vurdere hvem man kjøper deler fra og hvilken salgsform de har. Det er ikke alltid prisen som er avgjørende, men hvilken kvalitet de faktisk leverer.

Sjekk leverandøren!

– Alle aktører som driver delesalg har flotte nettsider med skisser, delenummer, priser osv., men i realiteten er det ikke sikkert de leverer det de faktisk presenterer. Gleden med en superbillig del blir fort borte om den ikke passer som den skal - eller er utslitt etter et års tid.

– Hva bør man se etter?

– Prisnivået svinger veldig mye, avhengig av hvem leverandøren er. Det finnes mange «repack» firma som kjøper opp store kvantum med billige deler produsert etter dårlige kravspesifikasjoner, og pakker om i egen forpakning.

– En god pekepinn får du dersom leverandøren ikke vil opplyse produsenten av delen, da bør man velge en annen leverandør. Her lønner det seg å være nøye og gjerne sjekke historikk rundt leverandøren før man bestiller. Man finner alltids opplysninger på nettet.

Kan være mye å spare

På nettet finnes det også leverandører som er godkjent av respektive bilmerker, og det er et positivt tegn.

– Men hvis bilen står med en feil som gjør at den ikke er kjørbar, har vel de færreste tid til å vente kanskje uker på å få inn billigere deler fra utlandet?

– Ja, slik er det for oss alle. Men det handler også om dette med «litt eller ingenting» og man trenger ikke å være så veldig bilinteressert for å være litt forutseende for reparasjonsbehovet på en bil.

– Dersom man ikke kan så mye om bil selv, så spør heller noen som kan det, de fleste kjenner gjerne noen som kjenner noen… På den måten kan man få den tiden som trengs for rimeligere delekjøp – og her kan det være mye penger å spare, fastslår Arnt Malmo.

Han skrur selv når delene er i hus, og bil- og motorinteressen har han utviklet helt siden barneåra med en teknisk- og motorkyndig pappa.

– Jeg har vel alltid vært kronisk interessert i å skru på ting som snurrer rundt, og hvis det ikke var for å gjøre en utbedring så var det for å finne ut hvordan det fungerte, avslutter han.

