Range Rover Evoque blir drømmebil for mange nordmenn

Range Rover Evoque debuterte tilbake i 2010 og startet en skikkelig opptur for Range Rover. Her gikk det tradisjonsrike (og ganske konservative merket) inn en helt ny bilklasse.

Evoque vakte stor oppsikt med sitt lekre og sporty design. Plutselig appellerte Range Rover til kjøpere som aldri tidligere hadde vurdert merket.

Evoque banet også vei for flere konkurrenter, i klassen for kompakte, men eksklusive SUV-er. Også her hjemme har bilen vært en stor suksess. Det ruller over 2.000 eksemplarer av Evoque på norske veier, det gjør den til Range Rovers mest suksessrike modell noensinne.

Streng sperrefrist

Nå er det klart for en helt ny generasjon. Broom er akkurat nå i London, hvor Range Rover har verdenspremiere på andre generasjon Evoque.

Presse fra en rekke land er flydd inn og har blitt bedre kjent med nykommeren gjennom hele dagen.

Etter å ha underskrevet på en streng embargo, har Broom fått studere bilen nærmere, fått mye informasjon fra utviklerne og ekspertene hos Range Rover – og de har også fått kjøre den. Nå er sperrefristen akkurat over – og nye Evoque er offisielt lansert.

Ingen ting skulle ut

I forkant av premieren har Range Rover holdt en særdeles lav profil rundt bilen. Det er vanlig at det lekker ut både skisser, teasere og detaljbilder av nye bilmodeller i forkant. Men ikke her. Range Rover hadde helt tydelig bestemt seg for at ingen ting skulle ut.

Evoque blir en svært viktig bil for Range Rover. Her er den akkurat avduket.

Hva er det så de kommer med her? Jo, ikke overraskende handler det om å videreføre et konsept som har truffet markedet så til de grader godt. Det betyr i hovedsak at designet er en videreføring av dagens modell.

De har tatt med seg hovedtrekkene, men pusset ganske mye på detaljene. Akselavstanden er også strukket, det gir svært korte overheng foran og bak. De neste minimalistiske linjene er med på å gjøre Evoque både tidløs og sporty. En detalj: De kraftige hjulbuene vi er så vant med fra andre biler i denne klassen, er her tonet kraftig ned. Tanken er at Evoque ikke trenger slike elementer for å framstå som en offroader.

Designet beholder grunntrekkene fra forgjengeren. Men hvis du ser nøye på bilen, vil du oppdage at mye har blitt endret.

Få som virkelig trenger den

Men samtidig er bilen helt ny, fra innerst til ytterst. Og under skallet har det skjedd svært mye. Her tar Evoque store steg i forhold til første generasjon.

– Vi lager biler som veldig få egentlig trenger. Derfor må vi sørge for at de virkelig får lyst på dem, sa Land Rovers frittalende designsjef Gerry McGovern da han presenterte bilen for pressen.

Med det utgangspunktet har Range Rover laget en bil som veldig mange kunder kommer til å drømme om, akkurat som da første generasjon kom. For nye Evoque framstår som en imponerende og gjennomført bil.

Fronten har fått flere elementer vi kjenner fra storebror Velar. Det er neppe noe dumt grep av Range Rover.

Lettere og mer påkostet

Innenfor kompakte, ytre mål (den er 4,37 meter lang), har de klart å trylle fram et bagasjerom på hele 591 liter. Da snakker vi solid familiebilplass. Baksetepassasjerene har fått to centimeter mer beinplass, samtidig som det er er en rekke større oppbevaringsrom rundt om i bilen.

591 liters bagasjerom, det er mye til denne klassen å være.

Interiøret er nytt og her kjenner vi igjen flere elementer fra storebror Velar. Det er ingen dårlig bil å «arve» fra. Range Rover har tatt store steg på interiørdesign og materialer innvendig de siste årene, det fortsetter de med på nye Evoque. Her skal konkurrentene virkelig skjerpe seg for å henge med.

Der første Evoque egentlig var en ganske gammel konstruksjon allerede da den kom, er andre generasjon bygget på en ny plattform, kalt PTA (Premium Transverse Platform). Denne skal gi høyere komfort, samt bedre og mer presise kjøreegenskaper. Understellet er langt mer påkostet, samtidig som man har klart å spare vekt en rekke steder. I sum skal det gjør Evoque både mer lettbeint og morsommere å kjøre.

Det har skjedd mye med Range Rover-interiørene de siste årene. Evoque følger opp dette, med mange lekre detaljer.

Elektrisk?

Nå har vi fortalt mye om bilen uten å komme til noe veldig mange norske kjøpere automatisk lurer på ved en ny bilmodell: Kommer den med elektrifiserte drivlinjer?

Svaret på det er ja. Nye Evoque kommer helt fra starten som en såkalt mildhybrid, i tillegg til tradisjonelle diesel- og bensinmotorer. Og ikke minst: Rundt ett år fra lansering skal den også komme som ladbar hybrid. Det kan bli en svært interessant bil for det norske markedet.

Evoque er Range Rovers minstemann og klare bestselger. Det kommer den etter alt å dømme til å fortsette med.

Ikke offisiell rekkevidde

Mildhybrid-løsningen henter energi som vanligvis går tapt under bremsing, og lagrer den i batteriet som er plassert under gulvet. Ved hastigheter under 17 km/t slås motoren av når føreren bruker bremsen. Når bilen starter opp igjen, brukes den lagrede energien og bistår motoren under akselerasjon. Den reduserer dermed drivstofforbruket. Inntil seks prosent lavere forbruk, sier Range Rover selv.

Den ladbare hybridløsningen tar utgangspunkt i en 1,5-liters bensinmotor på 200 hestekrefter, som jobber sammen med en elmotor som yter 108 hestekrefter. Så langt vil ikke Range Rover si noe om elektrisk rekkevidde på denne. Men skal den matche de beste konkurrentene, bør den klare et stykke over 50 kilometer, bare på strøm.

Designet er preget av rene linjer, få biler i denne klassen er mer gjennomført enn denne.

Ser under bilen

Når Land Rover er modermerket, er det ikke overraskende at Evoque kommer med avanserte 4x4-systemer Terrain Response 2. Det ble første gang montert i en full-size Range Rover – og registrerer automatisk hva slags underlag bilen kjører på og justerer oppsettet i henhold til dette. Nye Evoque kan nå også vade gjennom vann med dybde på opptil 600 mm (tidligere 500 mm).

Evoque er også den første bilen i verden som er utstyrt med såkalt Ground View-teknologi, som på en effektiv måte gjør panseret usynlig ved å projisere kamerabilder på den øvre skjermen. Her kan føreren se 180-graders visning under fronten av bilen. Dette er nyttig ved både offroadkjøring og for eksempel innkjøring på vanskelige parkeringsplasser.

Akkurat dette skal neppe mange Evoque-eiere begi seg ut på. Men hvis de forsøker, kan de altså kjøre i vann som er hele 60 centimeter dypt.

Til Norge på nyåret

Range Rover har også tenkt nytt om speilet i frontruten. Det såkalte "ClearSight»-sladrespeilet er det første i dette segmentet og består av en HD videoskjerm. Dersom utsikten bakover blir hindret av passasjerer eller store gjenstander, skrur føreren ganske enkelt på en bryter på undersiden av speilet og en kamera-feed fra den øvre delen av bilen viser hva som er bak bilen i klar, og høy oppløsning. Skjermen gir et bredere (50 graders) synsfelt og meget god synlighet i dårlig lys.

Nå er altså premieren unnagjort. Range Rover legger opp til lansering fra mars 2019, helt konkret når bilen kommer til Norge vet vi ennå ikke.

Norske priser er heller ikke klare. Noen rimelig bil blir dette garantert ikke, men Range Rover møter også mye tøffere konkurranse nå, enn da de lanserte første generasjon. Derfor må de også klare å være konkurransedyktige på pris, hvis de skal klare å følge opp suksessen.

