Blar opp for å rense eldre dieselbiler

Vil bruke inntil 30.000 kroner per bil.

Dieselbilene er under hardt press over hele Europa. Det er en bekymring for mange bileiere og potensielle kjøpere – og naturligvis også for bilbransjen.

For bilprodusentene handler dette om usikkerhet og behov for å snu seg raskt. Mange av dem har investert store summer i utvikling av dieselmotorer og har produksjon som er tilpasset dette. Når etterspørselen svikter fort, betyr det også at situasjonen blir uforutsigbar.

Her pågår det også en betydelig maktkamp mellom politikere og bransje. Det er ikke minst tydelig i Tyskland hvor bilbransjen er en stor og viktig aktør.

Stenger dieselbilene ute

Etter betydelig politisk press har Volkswagen og Mercedes nå blitt enig med myndighetene om at de to skal investere store beløp for å gjøre eldre dieselbiler mer miljøvennlige.

Konkret lover Volkswagen og Mercedes at de skal betale utbedringer på opp til 3.000 Euro (i underkant av 30.000 kroner) per bil. Her er det snakk om å bytte ut eksisterende komponenter i bilene, med nye som skal gi lavere utslipp.

Målsetningen er at dette skal gi så gode resultater, at disse bilene ikke blir stengt ute av bysentra i flere tyske byer. Berlin, Frankfurt, Köln og München har allerede innført slike ordninger. Den tyske regjeringen har motsatt seg dette, men har ikke maktmidler til å stoppe byene. Nå er håpet at bedre rensing av utslippene, skal gjøre at det ikke blir behov for utestengelse av eldre dieselbiler.

Heftig debatt: For noen er diesel en religion

Vil lokke kundene

Den såkalte Dieselgate-saken har tvunget VW til å tenke nytt på mange områder. Blant annet har de måttet kjøpe tilbake flere hundre tusen dieselbiler i USA. Foto: NTB scanpix.

Konkret handler det om biler med såkalte Euro 4 og Euro 5-motorer. Dette er i all hovedsak biler som er registrert før 1.1 2015.

Mens VW og Mercedes altså satser på å utbedre bilene, har et merke som BMW valgt en annen løsning. De argumenterer med at det ikke er formålstjenlig å investere såpass mye penger i eldre biler. De vil lokke kundene med gode innbyttepriser på eldre biler, og bruke pengene her i stedet.

Volkswagen gjør forresten det også. VW- forhandlere over hele Tyskland tilbyr nå kunder med eldre dieselbiler fristende miljø-insentiver for å bytte til en ny Volkswagen.

Mange vil fortsatt ha brukt dieselbil

Det jobbes nå intenst med å finne måter å få ned utslippene fra dieselbilene på. Nå kan ny teknologi også bli redningen for eldre dieselbiler. Foto: Mercedes.

Innbyttepremie

Alle kunder som bytter inn en dieselbil med Euro 1 – Euro 4 motor kan vente seg 1.500 – 8.000 Euro, i tillegg til bilens innbytteverdi, avhengig av modell. Dette tilsvarer med dagens kurs fra ca 13.500 til rundt 72.000 kroner.

I tillegg vanker det en innbyttepremie for dieselbiler av alle merker i de 14 mest forurensede byområdene i Tyskland. Denne premien vil bli utbetalt i tillegg til restverdien ved innbytte av Euro 4 eller Euro 5 dieselbiler. Avhengig av modell, varierer dette beløpet fra 500 euro til 7.000 euro (ca. 4.500 – 63.000 kroner).

Euro 1 gjelder for øvrig biler registrert fra 1992. Euro 4 gikk fram til 2009, da ble det erstattet av Euro 5.

Denne saken ble først publisert i Broom.no