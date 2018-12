Politiet: – Skremmende mange kjører uten god sikt

Nå kommer frosten. Utrykningspolitiet ber folk ta ansvar for at sikten er god. Hvis ikke kan det få store konsekvenser.

Denne uken kommer kulda og den første skikkelig smaken på vinteren. Det betyr nattefrost og også snø flere steder.

For mange bileiere innebærer dette en ekstra stressfaktor på morgenen. Det er ikke særlig moro å stå ute og skrape is, fjerne snø eller dugg på rutene. Men de få minuttene med innsats, gjør en stor forskjell på sikkerheten på veien.

Dessuten risikerer du å bli hardt straffet både av politiet og forsikringsselskapet om du havner i en ulykke.

En fersk undersøkelsen viser at 3 av 10 bilister sier at de kjører før rutene er fri for is og dugg.

Les også: Feil isskrape kan ødelegge frontruta

– Skremmende

– Det er skremmende at så mange kjører uten klar sikt til enhver tid, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen.

Tallene kommer fra en ny undersøkelse utført av YouGov på vegne av Frende Forsikring. Bot, fratatt førerkort, anmeldelse og i verste fall tiltale kan bli resultatet hvis du kjører uten fri sikt.

– Vegtrafikkloven er helt klar. Føreren skal ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, sier Roger Ytre Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Les også: Klarer du å se politimannen gjennom ruta?

Finnes ingen unnskyldninger

– Det er sikkert mange ulike grunner til at folk ikke skraper rutene godt nok. Men det folk virkelig bør være redd for er ulykkene de risikerer å utsette andre for ved å kjøre på denne måten. Det er både farlig, og straffbart, sier UP-sjefen.

Dårlig tid til et morgenmøte, trøtte unger eller regn og kulde er altså ingen unnskyldning. Snø, is, dugg eller annet som hindrer eller reduserer sikten og trafikksikkerheten må bort før du legger ut på veien.

Les også: Rullet ned ruta – så røk førerkortet!

Hva er «godt nok»?

– Hovedregelen er enkel. Så lenge «vindusviskerfeltet» på frontruten, samt sidevinduene foran b-stolpen, altså de fremste sidevinduene, er frie for snø, is og dugg, gis det ingen reaksjon, sier Runar Karlsen.

Dette sier veitrafikkloven «Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende.»

Han forteller at hvis det er skrapt eller fjernet mindre enn dette, utstedes forenklet forelegg på 2.600 kroner.

Hvis sikten fremover og til sidene er sterkt begrenset blir forholdet anmeldt.

– Da gjør vi en konkret vurdering av hvor grovt dette var, og du kan få et ordinært forelegg på 6.000-8.000 kroner. Vi vil presisere at dette er aktuelt selv om ingen konkret faresituasjon har oppstått – i tilfeller utover forenklet forelegg. I tillegg kan du miste lappen i tre måneder eller mer, opplyser UP-sjefen.

Er luken du titter ut gjennom bak is og snø på frontruten mindre enn et A4-ark, ryker førerkortet på stedet.

Les også: Isskraping: Slurver du her, kan det bli dyrt

I verste fall blir du tiltalt

– Du kan havne i en ulykke og utsette både seg selv og ikke minst barn og voksne for livsfare. Ingen ting haster så mye at du ikke kan ta deg tid til å skrape. Det tar tross alt bare noen minutter, sier fagsjefen i Frende Forsikring.

Hvis manglende sikt har påvirkning i en ulykke, skal det vurderes å reise tiltale for domstolene.

– Hva skjer med forsikringen?

– Hvis man ikke tar seg tid til å skrape rutene tilstrekkelig anses det i mange tilfeller som grovt uaktsomt. Da vil et forsikringsselskap normalt redusere erstatningen. I verste tilfelle kan den falle helt bort. Da blir latskapen dyr, sier Ytre-Hauge.

Frost og rim på bilrutene kommer av at vanndampen i luften fryser til iskrystaller. Er det fuktig inneklima i bilen, får du også dugg på innsiden av ruten.

Les også: Viskerblader: Så ofte bør du skifte dem

Tips til en sikker start på dagen Orienter deg før du setter deg i bilen. Er det noen eller noe rundt bilen?



Ikke stress: Pust og se deg godt om før du rygger ut



Ikke stol blindt på ryggesensorer. De registrerer ikke alt, og spesielt ikke alt som er lavt nede



Snu deg og se ut bakruten istedenfor å kun bruke speilene



Rygg inn på parkeringsplassen på butikken, så har du mye bedre oversikt når du skal ut igjen



Og ikke minst: sørg for tilstrekkelig utsyn til alle sider

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no