Ladeselskap: To grunner til at vi ikke bygger hurtigladere i Finnmark

Drift og vedlikehold er økonomiske hindre. – Det er ikke lønnsomt å drive hurtigladere i Finnmark, sier ladesjef i Fortum.

Fortum charge & drive har over 1300 offentlige ladestasjoner for elbiler i Norge, og er en av de største aktørene på det norske markedet, men de har ingen ladere i Finnmark. Finnmark er dermed det eneste fylket i Norge som ennå ikke har noen hurtigladere for elbiler.

Selv om Enova har lokket med 100 prosent investeringsstøtte til bygging av hurtigladere i Finnmark, har ikke Fortum søkt en slik støtte. Selskapets sjef for offentlige ladenettverk, Ole Gudbrann Hempel, forklarer ABC Nyheter hvorfor.

– Det er ikke nok med 100 prosent tilskudd i Finnmark. Ja, du får et ladenettverk «gratis», men du må drifte det i minimum tre år, hvis ikke kan Enova trekke tilbake støtten. Både drift og vedlikehold koster så mye penger at det ikke er lønnsomt å drive ladestasjoner så langt nord i landet, fordi det er så få elbiler der.

– En hel arbeidsdag på å fikse én sikring

Fortum har opparbeidet seg mye erfaring med vedlikehold av hurtigladere. Hempel forteller at det er mye jobb å holde laderne i god stand og klare til bruk. Samtidig er det ekstremt viktig for elbilister at hurtigladere og sakteladere fungerer når de stopper for å lade batteriet.

– Folk slenger med kablene, de blir slitt og ødelagt, sikringer ryker. I alle disse tilfellene må vi sende ut noen for å fikse problemet. Det koster penger. I Finnmark er avstandene så store at en elektriker kan bruke en hel arbeidsdag på å kjøre flere hundre kilometer bare for å fikse én sikring. Da bør det helst være en del kunder som bruker ladestasjonen, sier Hempel.

Under 1 prosent kjører elbil i Finnmark

Den andre kostnadsutfordringen er knyttet til effekttariffer for strøm, som strømnettselskapene krever.

– Om du tar ut strøm over en viss effekt, må du betale en effekttariff. Hurtigladere lader fort med høy effekt og rammes av denne tariffen. Den ligger på 4000-5000 kroner i måneden uansett hvor mange ganger effekten tas ut. I tillegg kommer en kilowattakst på rundt 16 øre, forklarer Fortum-sjefen.

For å dekke denne månedlige kostnaden, er Fortum avhengig av at nok kunder benytter seg av laderne. Det er ikke tilfellet i Finnmark. I 2017 var elbilandelen i fylket 0,5 prosent. Hempel tror den må nærme seg 20 prosent for at det skal bli lønnsomt for Fortum å drive ladestasjoner der på grunn av at trafikken er så lav.

Regjeringen lover bedre ordning

Norske myndigheter har et mål om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Om målet skal være realistisk, må Norge ha på plass et fullverdig ladenettverk for elbiler over hele landet så raskt som mulig.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har tidligere sagt til ABC Nyheter at han ønsker målrettede tiltak for Finnmark for å få på plass ladepunkter. Hvilke målrettede tiltak regjeringen ønsket seg presiserte han ikke, annet enn at den legger opp til å ha en mer treffsikker ordning gjennom Enova. I statsbudsjettet er det lagt inn 344 millioner kroner ekstra i potten til Enova i 2019.

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) utdyper:

– Ordningen som er i dag er mer sjablongmessig, og det brukes en fast støtteandel. Vi legger opp til at Enova kan ha en ordning som er konkurransebasert, der støtteandelen vil variere etter behovet, skriver han i en e-post til ABC Nyheter.

Blant annet skal Enova definere geografiske områder, strekninger og knutepunkt hvor etablering av hurtigladere vil være utløsende for videre vekst i kjøp og bruk av elbiler.

Problem: – Lik støtte i Skien og Porsanger

Hempel og Fortum ønsker en mer treffsikker ordning velkommen. De har selv tatt til orde for en ordning som differensierer støtten mellom områder med ulike behov.

– Enova har i dag en ordning som ikke er spesielt treffsikker og som skjærer alle over én kam. Du får samme støttebeløp for å etablere hurtigladere i Skien, hvor elbilandelen er på nesten 10 prosent, som i Porsanger i Finnmark, hvor elbilandelen er veldig mye lavere. Det er på høy tid at Enova gjør noe med dette, sier Hempel.

Ønsker driftsgaranti – lovverket står i veien

Et annet grep Fortum mener norske myndigheter bør ta, er å innføre driftsgaranti i særskilte områder, som Finnmark og andre deler av landet hvor trafikken er lav og avstandene store. En økonomisk garanti dersom driften av en ladestasjon er negativ.

– Det er ingen garanti for at man skal tjene penger, men det sikrer at man ikke går i minus.

Driftsgaranti er imidlertid et virkemiddel regjeringen sier de ikke har anledning til å benytte seg av, ifølge Rotevatn.

– Vi har føringer i statsstøtteregelverket på hvordan staten kan støtte dette, og har ikke i dag mulighet for å gi driftsgaranti til hurtigladeselskapene.

Hempel mener alt er mulig hvis den politiske viljen er sterk nok.

– Det enkle svaret her er at alt er mulig hvis man bare vil. Vi har sagt hva vi mener. Ja, det er noen juridiske utfordringer, det er ikke vårt bord. Enova og regjeringen må finne en løsning. Det handler om politisk vilje.

