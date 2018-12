Ny importør: Nå gjør Dodge comeback i Norge

Svenske Hedin etablerer seg som importør for Dodge og søstermerket Ram i Norge. De starter forsiktig, med én forhandler, men har store ambisjoner for videre satsing.

Dodge har i flere tiår vært et typisk entusiastmerke her til lands. Amcar-miljøet står sterkt i Norge, og flere modeller fra Dodge har appellert til de som er over snittet glade i amerikanske biler.

I perioder har det også vært vanlig import av Dodge til Norge. For rundt ti år siden ble det blant annet solgt en del tradisjonelle familiebiler fra Dodge i det norske markedet, så stoppet det opp.

Men nå skjer det ting rundt Dodge, som de siste årene har vært en del av Fiat Chrysler-konsernet.

Styres via Sverige

Svenske Hedin etablerer seg nemlig som importør for Dodge og søstermerket Ram i Norge. De starter forsiktig, med én forhandler, men har store ambisjoner for videre satsing.

Det er bransje-nettstedet Bilnytt.no (krever abonnement) som først skriver om dette.

Importen til Norge skal styres via Sverige, der en dedikert country manager skal følge opp satsingen i Norge.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Ram er en skikkelig fullsize-pickup, som tåler tøffe tak.

Pickup først

VS Auto i Drammen blir den første, offisielle Dodge- og Ram-forhandleren. I dag er de også merkeforhandler for Citroën.

Planen skal være å etter hvert bygge et forhandlernettverk, på sikt rundt fem forhandlere.

Ifølge Bilnytt skal det i hovedsak være pickupen Ram 1500 som er aktuell å ta inn til Norge. Dette er en legende i sin klasse. Samtidig vokser pickupmarkedet i Norge. Det selges klart mest av mindre og rimeligere biler, men det er også etterspørsel etter fullvoksne, amerikanske modeller her. Det ser vi blant annet hos Ford, som har begynt å ta inn råskinnet Ranger Raptor.

Les også: St. Regis - fullsize-Dodgen som kom litt for sent til å lykkes ​

(Saken fortsetter under)

Lyst på bil med diskret front? Da skal du nok se på noe annet!

Over to millioner

Men det skal ikke bare vært snakk om denne ene bilen fra Dodge. Planen er at den norske importøren skal tilby det meste av biler fra Dodge og Ram.

I bruktbilmarkedet i Norge er spennet på Dodge-modellene bredt. Den eldste er fra 1935, den nyeste i praksis en nybil fra 2019.

Prisene går fra drøyt 10.000 kroner for en sliten Dodge Grand Caravan – til over 2 millioner kroner for Dodge Durango SRT8 Hellcat. Helt ny Ram får du for øvrig fra like under en million kroner.

Slik ser det ut inne i Ram 1500. Vi tipper det er ikke rent få som ønsker seg denne utsikten!

Les også: Her feiret vi at Dodge fylte 100 år

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no