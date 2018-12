Nå er det snart slutt for denne bilen

En av klassens tøffeste skal bli helt ny.

Range Rover var tradisjonelt bilen for godt voksne menn (eller kanskje vi bør si herrer), med grått hår, frakk og gjerne en sigar på innerlomma. Imaget var sterkt, og konservativt.

Så skjedde det ting. Først kom den noe mindre Range Rover Sport, og i 2011 kom bilen som for alvor har snudd opp-ned på mye av dette. Da var det nemlig klart for en helt ny minstemann, kalt Evoque.

Dette er en snerten SUV med tøft design og vesentlig lavere pris enn de andre modellene i sortimentet.

Verdenspremiere i London

Evoque ble umiddelbart en stor suksess, også i Norge. Da leveringene startet i 2012, sørget den egenhendig for en mangedobling av Range Rover-salget her hjemme.

Nå er det snart slutt for første generasjon Evoque. En helt ny modell står klar og skal avdukes under en verdenspremiere i London senere denne uken, vi i Broom er blant de inviterte og skal naturligvis rapportere hjem fra dette.

Nye Evoque er ventet til Norge i mars neste år. Det betyr at det nå er bare sluttspurten igjen for dagens modell.

Range Rover har ligget særdeles lavt rundt designet på den nye Evoque-generasjonen. De har også klart å unngå bildelekkasjer. Denne skissen har de selv sendt ut like i forkant av premieren.

Elektrisk?

Hva er det så vi har i vente? Jo, Evoque skal virkelig bli ny, fra innerst til ytterst. Den bygges på en helt ny plattform, noe som blant annet skal få ned vekten og gi bedre og mer sporty kjøreegenskaper enn i dag.

Når bilmodeller blir nye, er det også vanlig at de vokser litt i størrelse. Det er ventet at det også skjer med Evoque. Men sannsynligvis er det bare snakk om mindre justeringer her. Siden Evoque kom på markedet, har Range Rover også lansert storebror Velar som sitter hakket over den i modellutvalget. Samtidig har søstermerket Land Rover sin Discovery Sport som er en kompakt sjuseters-SUV.

Under skallet er det snakk om ny teknikk. Etter all sannsynlighet også elektrifiserte drivlinjer. Konsernet har allerede elbilen Jaguar I-Pace og ladbare hybridutgaver av Range Rover og Range Rover Sport. Evoque kommer nok til å følge opp dette på en eller annen måte.

Femdørs er den klart mest populære versjonen av Evoque.

Droppet tredørs

Designmessig er det neppe grunn til å vente store grep. På dette området har Evoque fått veldig mye skryt.

Fronten på den nye modellen skal være inspirert av storebror Velar.

Derfor vil det overraske om ikke Range Rover tar med mange linjer fra dagens modell og finpusser, mer enn endrer. Ryktene hjemme i England sier at fronten vil bli mer lik Velar – ut over det har Range Rover lykkes med å ligge seriøst lavt med alt rundt designet på bilen.

Dagens Evoque startet i to versjoner: Femdørs og tredørs. Sistnevnte solgte brukbart i starten, men så bremset det kraftig opp. Range Rover har derfor avsluttet produksjonen av denne utgaven, det er lite trolig at den nye vil komme som tredørs. Men en tredørs cabriolet-utgave produseres fortsatt. Om også den kommer i ny versjon, er ikke kjent.

Cabriolet-utgaven av Evoque er en bil som virkelig skiller seg ut i trafikken. Det er solgt et par titalls eksemplarer av denne også i Norge.

Gamle røtter

Underveis i utviklingen av første Evoque, tok Range Rover endel snarveier. Bilen er basert på samme plattform som Land Rover Freelander 2. Da snakker vi mekanikk som blant annet ble arvet fra den tidligere eieren Ford og som ikke akkurat var siste skrik da den kom.

Men engelskmennene gjorde en god jobb med å kamuflere dette. Likevel er det ikke tvil om at det nå er på tide med en oppfølger.

Verdenspremieren på nye Evoque går av stabelen torsdag kveld. Følg med her på Broom, så skal vi gi deg alt du trenger å vite om nykommeren!

