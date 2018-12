Vidar jobbet i garasjen – så kom det en liten gnist

Ble overtent på minutter. Mistet unik bil.

Porsche-entusiast og bilbygger Vidar Frogner fra Moss sto i garasjen og gjorde klar løpsbilen sin til nok en konkurranse.

Egentlig en kveld som mange andre kvelder. Men så skjedde det som kunne kostet han huset, garasjen, bilen og livet.

– Jeg forberedte bilen til et nytt Gatebilløp. Jeg skulle bare sette batteriet på lading, og idet jeg satte i støpselet, kom det en liten gnist. Det begynte å brenne på gulvet rett ved bensintanken, og da jeg forsøkte å slukke med et teppe tok armen min fyr. I løpet av to minutter var bilen og garasjen overtent, forteller Vidar i kveldens finaleepisode av Gatebil på TV 2 Zebra.

Gatebil sesong 3: – Hendene skalv, tårene rant

Fikk tredjegrads forbrenning

Dette var alt som stod igjen av drømmebilen som Vidar hadde vunnet Gatebil Extreme-serien med tre år på rad.

Vidar satte alle krefter inn på å redde huset som lå vegg i vegg med garasjen. Han sto og spylte med vannslange inntil brannvesenet dukket opp, og enset ikke at han hadde fått en del brannskader.

– Det sto en halvannen liters colaflaske ved føttene mine. Den hadde smeltet, og jeg var fullstendig svart fra topp til tå. Jeg ble tatt hånd om av ambulansepersonell, og det var først da jeg kom i sykebilen jeg så skadene. Hånden min hadde tredjegrads forbrenning og jeg så rett inn på beina. Klærne måtte de klippe opp for å få av meg.

TV-teamet gir unikt innblikk i Gatebil-miljøet

– Hadde flaks

Løpsbilen var totalskadd, garasjen nedbrent, men Vidars innsats reddet trolig huset.

– Jeg hadde flaks. Bilen kunne eksplodert. Huset ble reddet. Det hadde vært mye verre å miste det, og alle minnene man har. Eller livet, sier Vidar.

Likevel, bilen var tapt. Og det var ingen hvilken som helst bil. Her snakker vi om en autentisk Porsche 993 GT2 Evo 2 fra 1998. Det er en av de råeste banebilene Porsche noen gang har bygget.

Den hadde blant annet konkurrert i 62 løp på Hockenheim, A-1 og Nürburgring. I løpet av de fire årene Vidar eide den, vant han Gatebil Extreme-serien tre år på rad.

Slik så grombilen som brant ut, før den forsvarnt i flammene.

Ga seg ikke

Men Vidar hadde ikke tenkt å gi seg med racing. Bare måneder etter brannen kjøpte han seg en 2009-modell Porsche 997 Cup som han bygget om til RSR/Cup R og gjorde flere forbedringer på.

Året etter var han tilbake på banen, og ble nummer to sammenlagt i Gatebil-serien. Men godfølelsen han hadde hatt i GT2-bilen uteble. Og dermed tok Vidar en avgjørelse.

– Vi hadde jo vist at det var mulig å kjøre fort med den gamle bilen, selv om chassiset var fra 1998. Så vi bestemte oss for å bygge en tilsvarende bil. Denne gang med et chassis fra 1996.

Her er den nye løpsbilen til Vidar.

Porsche 911 964 Turbo regnes for å være en veldig god investering ​

1.100 hk

Byggingen startet året etter brannen, i 2015. Sammen med hovedsponsor Situne AS og Vidars faste mekanikere Finn Hansen og Jens Hanestad, brukte han nærmere to år på å sette sammen en enda råere GT2 enn den som brant.

Da bilen stod ferdig foran årets sesong år, kunne den skilte med en 3,6 liters luftkjølt motor som yter fra 500 til 1100 hestekrefter. Motoren kan justeres i fem trinn – mens man kjører.

– Siden jeg fikk sjansen til å begynne på nytt, gjorde vi en rekke endringer fra den forrige. Det viktigste var å få paddle shift på rattet som forenkler giringen. I tillegg har vi modifisert designet på bilen litt, som har gjort at vi har måttet utvikle en mengde customdeler. Alt fra oljekjøler, bensintank, splitter og sideskjørt, motorluke, vinge, fronten, forskjermer, panseret med luftutslipp og braketter for innfesting av front- og bakvinge har vi laget selv. Bakvingen er for øvrig laget av DJ Racecars, og alle delene er laget i vakumstøpt karbon. Bilen har over dobbelt så høyt marktrykk som en ny 991 GT2RS, sier Vidar.

Broiler-Mikkel frastjålet ekstrem sportsbil

En av verdens råeste

Vidar Frogner har vunnet mye bak rattet i sine Porscher.

Det er på papiret den mest ekstreme 993-en i Europa, kanskje i hele verden.

Spørsmålet var derfor hvordan bilen ville oppføre seg i praksis. De første løpene av 2018-sesongen slet Vidar med en rekke barnesykdommer og tekniske problemer. Men i kveldens episode av Gatebil får vi se hva som skjedde da bilen for første gang fungerte optimalt under Gatebil Extremes juli-løp på Rudskogen.

– Det var en fantastisk dag, for å si det sånn, sier Vidar.

Herman skulle bare øvelseskjøre ...

Banerekord

Men det stoppet ikke med. Til tross for at Vidar og teamet har ansett 2018 for et test-år, klinte like godt Vidar til med å sette banerekord for chassisbiler under Gatebilfestivalen på Rudskogen i september i år. I videoen under ser du runden der Vidar kjørte på 1 minutt og 22,9 sekunder.

– Alt i alt må jeg si at jeg er svært fornøyd med 2018, sier Vidar. Og i 2019 har vi planene klare for å kjøre enda raskere.

I kveldens episode av Gatebil blir vi med til Texas Speedway i USA, for å følge Norges beste drifter, Fredric Aasbø.

I samme episode som vi får høre Vidars dramatiske historie får seerne også bli med til Texas Speedway i USA der Norges beste drifter, Fredric Aasbø, kjemper om gullet i Formula Drift-serien.

Det blir en høydramatisk kamp mot nykommeren James Deane fra Irland.

Episoden er den siste i føljetongen om Gatebil som TV 2 Zebra har sendt i tre sesonger. Serien vant prisen for Beste Dokumentar under London Motor Film Festival i 2016 og produseres av Salto Film og Fjernsyn.

Denne saken ble først publisert i Broom.no