SVT: Selskap tjener millioner på elbiler – selger videre til Norge

– Meningen med systemet var ikke at bankene skulle tjene penger. Det skulle bli billigere for bilkjøpere å kjøpe miljøvennlige biler, mener Gröna bilister.

I Sverige betaler myndighetene ut en såkalt supermiljøbilpremie på inntil 60.000 kroner til personer og aktører som kjøper miljøvennlige biler. Målet med pengestøtten er å øke andelen elbiler i Sverige.

Ni prosent av alle nye elbiler som er solgt i Sverige siden 2014 har blitt eksportert til utlandet etter kort tid. For dem er det utbetalt 60,8 millioner svenske kroner i miljøpremie, ifølge SVT. Mange av bilene havner i Norge, hvor etterspørselen etter elbiler er skyhøy.

Hittil i år har nesten 800 svenske elbiler blitt solgt til utlandet.

– Ikke meningen at banker skulle tjene penger

Dokumentarserien Puls, som sendes på den svenske kanalen SVT, har undersøkt elbilene som forsvinner fra Sverige.

Ifølge Puls har det blitt utbetalt 1,5 milliarder svenske kroner i støtte til elbiler og hybridbiler siden supermiljøbilpremien ble etablert i 2014. Kun 7 prosent av disse pengene har havnet hos privatpersoner. Størstedelen av pengene har gått til banker som leaser ut elbiler. Tre banker har til sammen fått utbetalt 355 millioner kroner i støtte.

– Meningen med systemet var ikke at bankene skulle tjene penger. Det skulle bli billigere for bilkjøpere å kjøpe miljøvennlige biler, sier Martin Prieto Beaulieu i organisasjonen Gröna bilister til SVT.

Leaser i kort tid – selger til Norge

En femtedel av elbilene som eksporteres, har vært i Sverige i under et halvt år, ifølge Puls’ granskning. Det er flere selskap som leaser eller leier ut elbiler i en kort periode for deretter å selge bilen til land som Norge.

– Konsekvensen er at biler som egentlig skulle gå videre til bruktmarkedet forsvinner til nabolandet vårt Norge, påpeker Beaulieu i programmet.

Tesla Club Sweden har også undersøkt fenomenet, og konkluderer med at flere leasingselskap leaser ut nye elbiler i Sverige i en periode på under ett år. Deretter selger de bilene til Norge. Relativt nye elbiler som er støttet av svenske skattekroner forsvinner over grensen og hjelper oss skaffe billige elbiler.

Over 20,5 prosent utenlandsbiler

Norge importerer drøssevis av elbiler fra utlandet. Sverige er ikke alene om å subsidiere elbilsalg med en enkeltsum. Også land som Sør-Korea, USA, Storbritannia, Spania, Frankrike og Tyskland gjør det.

Ifølge Lasse Fridtstrøm, forsker ved TØI, er det en utbredt forretningsidé i disse landene å kjøpe en elbil, innkassere subsidien og så selge bilen med fortjeneste til et land uten elbilsubsidier. For eksempel Norge.

I 2017 var 20,5 prosent av alle elbiler som ble førstegangsregistrert importert brukt fra utlandet. Det kan i virkeligheten være snakk om nye biler, som bare er registrert i et annet land før de sendes videre til Norge, ifølge Teknisk Ukeblad.

