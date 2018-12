Mercedes er ikke lenger Norges mest solgte taxi

Taxi fra Toyota blir et mer og mer vanlig syn på landets holdeplasser.

Taxi, eller drosje som det heter på godt norsk – det er liksom Mercedes, det. Det er Mercedeser det står flest av på holdeplassene, med noen andre merker innimellom.

Men slik er det ikke nødvendigvis lenger. Ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken OFV) viser at hver tredje av de 1.300 førstegangsregistrerte taxiene så langt i år er en Toyota. Med en økning i antallet nye biler på mer enn ti prosent, er Toyota for første gang foran samtlige konkurrenter, inkludert Mercedes.

Dermed er det gode muligheter for at det er en Toyota du setter deg inn i, neste gang du tar drosje.

– At Toyota er det foretrukne merket blant landets taxisjåfører er en fantastisk anerkjennelse og tillitserklæring. Dette er bileiere som setter svært høye krav til kjørekomfort og driftssikkerhet. De trekker også frem hvordan våre hybrid-elektriske biler er et godt økonomisk valg gjennom lave drifts- og vedlikeholdskostnader, sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.

Toyota har de siste årene vært en betydelig aktør i taxi-markedet. Nå har de passert Mercedes og er størst i Norge.

55 prosent andel i Oslo

Han trekker også frem at et målrettet arbeid mot taximarkedet med dedikerte selgere og egne kundemottak er en faktor som har gjort Toyota til den mest populære bilen blant nye taxi-eiere.

De nye Toyotaene kan se frem til mange mil på veien. I følge Statistisk sentralbyrå tilbakela norske taxier over 502 millioner kilometer i 2017, hvorav 112 millioner kilometer ble kjørt i Oslo. Og i Oslo er Toyota-andelen spesielt høy, med 55 prosent markedsandel for nyregistrerte taxier.

Det er særlig Toyota Prius og Toyota Rav4 som foretrekkes av taxi-eiere. Sistnevnte har hatt en økning i markedsandelen på 40 prosent så langt i år.

– Vi har også store forventninger når den tidligere storselgeren Camry re-introduseres som ny, hybrid-elektrisk modell i Norge i 2019. Med sine gode kjøreegenskaper og lave driftskostnader forventer vi at denne vil være synlig i mange byer med taxi-skilt på taket, sier Olsen.

Sparer 30.000 i året

Han tror mange nye Toyota-taxier vil bidra til økt salg av de samme bilene, også mot personmarkedet.

– Dette er en fantastisk måte å vise frem våre modeller til resten av markedet. Mange har nok sin første opplevelse fra en hybrid-elektrisk bil som passasjer i en Toyota-taxi, og gjennom taxisjåførene har vi mange stolte bileiere som mer enn gjerne forteller om bilens egenskaper. I tillegg blir Toyotas nye modeller synlige i bybildet og dette vet vi fra erfaring at skaper økt interesse hos kundene.

Ateef Latif er en av mange som har byttet til Toyota-taxi i Oslo det siste året.

Ateef Latif er en drosjeeierne i Oslo Taxi som har byttet til Rav4 hybrid det siste året og er svært bevisst på valget:

– Tid er penger når vi kjører drosje. Siden vi kjører 365 dager i året, døgnet rundt, må bilen være veldig driftssikker. Vi sparer også tid på Express Service som utføres på under en time mens vi venter. Hvis noe inntreffer tilbyr Toyota også gode garantibetingelser og prioritet på verkstedet, sier Latif.

Han har også gode erfaringer fra sist vinter med firehjulstrekkeren sin:

– Jeg kommer frem over alt og det gir en ekstra trygghet. Uansett vær kan jeg glede meg til arbeidsdagen. Bensinforbruket har vært ned mot 0,6 liter på mila og jeg sparer 2.500 kroner måneden i forhold til dieselbilen jeg hadde før. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke kjøpte en hybrid tidligere, sier Latif.

