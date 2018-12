Lavpris? Da bør du kanskje tenke deg om

Var dyr som ny – nå kan den bli kostbar på andre måter.

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no varer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny,

Jeg lurer på om du kan svare meg på om dette kan være et godt første bilkjøp: Volvo XC70 2,4 D5 2003-modell som har gått 285 000 kilometer. Prisen ligger rundt 60.000 kroner

Det jeg ser etter er en stasjonsvogn med firehjulstrekk og litt bakkeklaring. Så derfor har jeg sett litt på disse bilene. Er det noe jeg må passe på om jeg skal kjøpe en sånn bil? Og til slutt er det eventuelt noe som gjør at jeg ikke bør slå til?

Benny svarer:

Heisann! Litt moro å lese denne prisen. Dette var jo både kostbar og flott bil da den var ny, langt fra noe «alle» hadde råd til.

Men alder og kilometerstand gjør som kjent noe med prisen på biler. Her har det gått 15 år og et anselig antall kilometer, da er også prisen overkommelig for svært mange.

Nå du ønsker deg stasjonsvogn med 4x4 og ekstra bakkeklaring, er XC70 et svært naturlig valg. Denne, Audi A6 Allroad og Subaru Outback laget seg nærmest en egen bilklasse, med denne oppskriften.

De traff det norske markedet helt perfekt. Kjøperne var gjerne folk som trengte god plass og framkommelighet, men som ikke ønsket å kjøre en stor og høybygget SUV. XC70 er nærmest prototypen på en trygg og stødig bil.

Kjøreegenskapene er ikke akkurat spenstige, men det tar den igjen for med høy komfort, god sikkerhet og fin kvalitetsfølelse. Fremkommeligheten er også god, her slipper du å grue deg til vinteren.

Men, så er det naturligvis et men. Alder og kilometerstand gjør at dette kan være et skummelt bruktbilkjøp. Det aller, aller viktigste i så måte er at bilen har blitt godt tatt vare på.

Her må du sjekke nøye. Hvor mange eiere har den hatt? Hvordan ser servicehistorikken ut? Hva er byttet av deler/slitedeler? Og når var den sist på EU-kontroll?

Det beste er å kjøpe en bil med få eiere (aller helst bare én) og som har komplett servicebok. Hvis det har vært mange eiere, ingen vet helt når siste service var og hvor langt bilen hadde gått da, er det all grunn til å være skeptisk.

På en bil som dette kan i utgangspunktet alt skje. Når som helst. Du risikerer reparasjoner og påkost som gjør at det sannsynligvis er smartest å vrake bilen. Og da har du kastet 60.000 kroner ut av vinduet. Det er aldri hyggelig!

Volvo XC70 er komfortabel og byr i kjent Volvo-stil på svært gode seter. Mange biler er også godt utstyrt, men sjekk nøye at alt virker.

Dette bør du sjekke før kjøp:

Før kjøp vil jeg helt klart anbefale en NAF-test eller en sjekk på et bilverksted. Da vet du ståa og er langt bedre forberedt på hva som kan komme.​

Konkret for XC70 er det noen ting du bør sjekke litt ekstra. For bilene er ikke feilfrie. Vi kan begynne med typiske Volvo-feil som kuler, ledd og i forstillingen, slitte bremser og håndbrekk som setter seg fast. Med det samme bør man sjekke hjullagre og at ingen av fjærene er knekt.

Når det gjelder motoren: Sjekk når registerreimen er byttet. Sjekk også for oljelekkasjer under motoren. Lekker det på venstre, ved reimhjulet, er det ikke så dyrt. Lekker det mellom motor og girkasse er det verre.

Disse bilene er ekstremt vare på dekk. De MÅ være helt like. Like slitte og til og med ha eksakt samme mønster. Ellers kan girkassen rase. På biler som har gått langt kan det også oppstå ulyd i differensialen bak.

Til slutt må du sjekke – nøye – at alle elektriske funksjoner fungerer som de skal. Alt fra klimaanlegg til varmeseter. Det har vært endel tull med det elektriske.

XC70 fikk en oppgradering i 2004 og jeg vil nok kanskje anbefale å lete opp en slik bil. Da de rett og slett er en del bedre. Som som så ofte før tror jeg det er smart å finne et eksempler i best mulig stand og heller betale litt mer for det, enn å velge en lurvete bil som man tenker å sette i stand litt, etter litt... Det siste ender ofte med ytterligere forfall, påkost og frustrasjoner.

Leter du opp en fin bil i god teknisk stand, så er dette fortsatt en bil som har mye å by på, alderen til tross.

Ønsker lykke til med bilkjøp!

