Her får du et viktig svar – med en gang

Digital dekk-scanner sjekker dekkene automatisk.

For mange er tiden nå inne for å legge om til vinterdekk. Tiden fram til våren byr på årets mest krevende kjøreforhold – og særlig i et land som Norge er det viktig at man er riktig utstyrt til å kunne takle det.

Dessverre kan det virke som om mange er mer opptatt av å spare penger, enn å ha gode nok dekk.

Høst og vinter ekstra farlig

Nå på høsten og vinteren er det ekstra risikabelt å kjøre med slitte dekk.

Frost, snø, slaps og is stiller ekstra krav til mønsterdybde og at gummien ikke er blitt hard.

Et nytt dekk har en mønsterdybde på omtrent 8 mm, og risikoen for vannplaning øker betraktelig når dekket er slitt ned til 4 mm. I tillegg øker bremselengden etterhvert som mønsterdybden blir mindre: mens et dekk med 7 mm mønsterdybde stopper bilen etter 25 meter, vil et dekk med en dybde på 2 mm trenge 38 meter for å stoppe.

Nye analyser gjort av Statens Vegvesen viser at i 18 prosent av dødsulykkene i Norge, var dårlige dekk en medvirkende årsak.

Digital dekksjekk

Den digitale dekkmåleren SnapSkan som er utviklet av Nokian Tyres er en ny måte å sjekke dekkene på. Det er ganske enkelt en digital scanner du kjører over. Deretter får du en rapport på mobilen din om standen på dekket.

Scanneren er foreløpig på plass ved en del parkeringshus og servicesteder i Norge, og koster ingenting å bruke.

I Finland har man scannet 200.000 biler i perioden fra juni til august. Av disse viste det seg at 13 prosent hadde farlig lav mønsterdybde.

Samme i Norge

Jon Erik Ludvigsen, daglig leder i Dekkimportørenes forening, forteller at det ikke er noen grunn til å tro at situasjonen er bedre i Norge.

– Alt tyder på at dette også gjelder Norge. Når vi ellers sammenligner landene ser vi at de er veldig like. Mange tenker at de skal kjøre ut dekkene før de kjøper nye, men å gjøre dette på tidspunktet der dette er farligst, er bare dumt, sier Ludvigsen.

Sjekker ikke dekkenes tilstand

– Det er viktig at nordmenn er bevisste på hvor farlig det er å kjøre med slitte dekk. Selv om dekkene er det mest aktive sikkerhetselementet på en bil, unngår mange sjåfører å kontrollere dekkenes tilstand ordentlig og sjekker dem kun når de bytter de etter sesongen. Dette betyr at dekk kan bli kjørt tusenvis av kilometer i uforsvarlig stand, sier Kjetil Røssel, produktsjef i Nokian Tyres.

Det er dessuten ikke bare mønster som er viktig å følge med på. Gummi er ferskvare, og med tiden kan egenskapene blir dårligere fordi den blir hardere.

Dekk som er eldre enn fem år bør sjekkes nøye av en fagmann minst hvert påfølgende år. Dekk som er eldre enn 10 år bør skiftes, uansett om mønsteret er mer enn 3 millimeter.

Sjekk dekkets produksjonsdato på dekkets sidevegg. Fire sifre viser produksjonstidspunkt (DOT). Et dekk merket «1013» ble for eksempel produsert i uke 10 i året 2013.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no