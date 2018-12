Elbilsalget går så det suser – det er bare ett problem...

Venteliste har blitt et kjent elbil-begrep. En oversikt utarbeidet av NAF viser at også 2019 vil by på lang ventetid for forbrukerne, særlig de som ønsker en ny elbil med lengre rekkevidde og mer familievennlig størrelse.

Elbilsalget har tatt helt av i Norge de siste årene. Ingen kjøper flere elbiler i forhold til folketallet enn vi nordmenn gjør. Men i praksis kunne antall solgte og registrerte biler vært en god del høyere enn dette også. For dette markedet er i ubalanse. Etterspørselen er større enn antall tilgjengelige biler. Venteliste har blitt et kjent elbil-begrep. En oversikt utarbeidet av NAF viser at også 2019 vil by på lang ventetid for forbrukerne, særlig de som ønsker en ny elbil med lengre rekkevidde og mer familievennlig størrelse. Sikre deg plass i køen Mange elbil-importører har innført ventelister, der du med å betale et depositum kan stille deg i en digital kø for å få bilen når den kommer til salg. – Hvis du har sett deg ut en elbil du er interessert i, er det lurt å følge med på når ventelistene åpner, så du sikrer deg en plass i køen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Åpner ventelistene Hittil i år har over 35.000 nordmenn kjøpt elbil, og nær 40.000 står på ventelister for å få utlevert bilen de venter på. NAF har altså hentet inn informasjon fra bilimportørene om elbilåret 2019. Flere produsenter varsler at de kommer med helt nye modeller, men ikke før i 2020. Og skal du være blant de første på veien i en av disse bilene, er det til neste år du må følge med, da åpner ventelistene. Les også: Her er ventetiden rett og slett ekstrem (Saken fortsetter under) Tesla var selve Ventelistemerket i Norge i flere år, etter lanseringen av først Model S, så Model X. Men nå er dette modeller du kan få nærmeste "på dagen". Volkswagen I.D Neo Volkswagens neste elbilmodell I.D Neo er ventet å snu elbilmarkedet på hodet. Den vil prises fra 250.000 kroner og skal få rekkevidde på opp mot 600 km, avhengig av hvilken batteripakke du velger. – I.D Neo slippes på markedet i 2020, og ut fra det vi vet, åpner ventelisten høsten 2019, sier Nils Sødal. Les også: Blir den enda billigere enn vi trodde? Mini Electric Mini, som eies av BMW, lanserer sin første elbil i året som kommer. Det er lite som er kjent om denne bilen, og ventelisten har ikke åpnet ennå. Det betyr at her er det bare å følge med, hvis du er interessert. Bilen skal produseres i 2019, men når den kommer til Norge er ikke kjent. (Saken fortsetter under) Skodas første elbiler heter Vision E, det er ventet levering mot slutten av 2020. Skoda Vision E Skoda har annonsert levering av sin første elbil mot slutten av 2020. Dette blir en SUV som skal få omtrent 500 km rekkevidde. Pris er ikke kjent. Hold øynene åpne for ventelister her i året som kommer. Ford Ford har annonsert sin andre elbil. Den skal få en rekkevidde på 480 km og er inspirert av Ford Mustang. Elbilen er ventet i 2020. Ford åpner med all sannsynlighet for bestilling i 2019. Les også: Her får vi en sniktitt på Ford nye elbil Seat Den spanske produsenten vil lansere sin fullelektriske modell i 2020. Bilen er ventet å få en rekkevidde på inntil 500 kilometer. Vi forventer en venteliste i løpet av 2019. Blant de folkelige elbilene er disse svært populære: Fra ventstre: VW e-Golf, Hyundai Kona og Nissan Leaf. Med unntak av Kona er ikke ventetiden på disse spesielt lang nå. Disse har lange ventelister Det er mange elbiler som kommer fysisk i bilbutikkene i 2019, men hvor ventelistene forlengst er fylt opp. – Velger du å stille deg i kø på en av disse bilene i dag, får du trolig ikke bil før sent i 2020. Hvis du er heldig. Noen bilmerker har også stengt ventelisten inntil videre, sier Nils Sødal. Er du nysgjerrig på en av disse modellene med lange ventelister, anbefaler NAF at du tar kontakt med forhandler for å høre når du kan forvente å få tak i en bil. Dette gjelder: DS 3 Crossback E-Tense



Tesla Model 3



Kia e-Niro (ventelisten er foreløpig stengt)



Hyundai Kona



Audi e-tron quattro



Mercedes Benz EQC



BMW iX3



Porsche Mission E Les også: Slik ser fremtidens Volvo ut Saken er opprinnelig publisert på Broom.no