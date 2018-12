Porsche 911 blir ny

En helt ny generasjon av Porsche 911 skal snart avdukes. Sportsbilentusiaster over hele verden gleder seg.

Porsche har et av bilverdenens mest ikoniske bildesign gjennom tidene med sin sportsbil 911.

Den har vært på markedet siden 1964. Men selv en blind geit kan se de åpenbare likhetstrekkene mellom første generasjon og en splitter ny modell.

Nå nærmer det seg med stormskritt en helt ny generasjon. 2019-modellen blir den åttende i rekken.

Den har verdenspremiere i Los Angeles, på årets siste store bilutstilling. Enn så lenge holder Porsche kortene tett til brystet, men en liten teaser har de sluppet ut.

Dagens 911 har internkode 991 – og nykommeren blir, som du ikke får veldig mye penger for å gjette, 992. Og selv om Porsche har klart å holde detaljene hemmelige, har de sluppet noen drypp med detaljer underveis. Ja, og spionfotografer har for lengst avslørt at det ikke blir snakk om noe revolusjon rundt hovedtrekkene, denne gangen heller. Heldigvis. 911 skal fortsatt være 911!

Les også: Vinteren er her – fram med sportsbilen!

Claus og co

Hadde det vært snakk om et annet bilmerke, ville de designmessige endringene knapt kvalifisert til en såkalt facelift: Nye lykter og noen justeringer på fangerne.

Men det er mer.

For under skallet gjør man store grep. Alle som har kjørt den utgående generasjonen kan skrive under på at det knapt skal være nødvendig å gjøre veldig mye.

Men det er fordi du og jeg ikke er en mann som kanskje heter Claus og har et etternavn på åtte stavelser, en doktorgrad i fysikk og står på lønningslista til Porsche. Claus og han likesinnede vet at det alltid er mer å hente – det er jobben deres.

Nye 911 blir derfor lettere og mer dynamisk enn den forrige – helt sikkert raskere også.

Les også: 40-årskrisen? Ja, takk – kom med den!

(Saken fortsetter under)

Dagens 911 skal snart erstattes. På bilutstillingen i LA i slutten av måneden, får vi endelig se akkurat hvordan oppfølgeren vil se ut.

Mye krefter

Først ut kommer, tradisjonen tro 911 Carrera og 911 Carrera S. Ryktene sier at disse to bilene kommer til å bli utstyrt med en sekssylindret motor på henholdsvis 385 og 450 hk.

Dette er altså innstegsmodellene.

Så kan vi jo bare tenke oss hva som skjer når vi kommer til de mer ekstreme variantene. Turbo og Turbo S gleder vi oss til å lære mer om.

Det samme gjelder naturligvis det som kanskje er bilentusiastens favoritt i rekken: GT3.

Les også: Porsche - med verditap på 1,5 millioner kroner

Laget på fest

Sistnevnte er noe av det råeste du får med Porsche-logo. Og noe av det vi setter mest pris på med denne bilen, er at den ikke har turbo-motor.

Ryktebørsen har snappet opp litt informasjon her også. Trolig kan vi vente oss en ny selvpustende boxermotor på seks sylindre og godt over 500 hk.

Forbruk og utslipp er ikke ofret en tanke! Dette er det som skjer hos Porsche når Dr. Claus og co har vært på julebord og sluppet seg løs. Tyskere kan faktisk bryte ut av rekkene, de også. Det krever bare litt ekstra festlig stemning.

Les også: Porsche er elgens beste venn

Rekordhøyt salg

Vi og mange, mange andre rundt om i verden, venter naturligvis i åndeløs spenning på å få siste utgave av den ikoniske sportsbilen.

Derfor er vi også tilstede i Los Angeles når det braker løs.

Salget av Porsche vært rekordhøyt de siste årene, takket være ladbare varianter av både Panamera og Cayenne. Men 911 er fortsatt viktig for Porsche, både når det gjelder image og salg.

Les også: Dette var bilen drømmedama skulle hatt

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no