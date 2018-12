For Anders er det Tesla – eller ingen bil

Anders bestilte bil første dag og blir med det trolig en av de første som får sin bil i Norge. En sort Model 3 som skal brukes til fjellturer og muligens en roadtrip. 2,5 års ventetid er snart over.

Det begynner unektelig å bli en stund siden 31. mars i 2016. Den datoen er en merkedag for en del av de som nylig møtte frem hos Tesla-forhandleren på Skøyen i Oslo.

Der står nemlig den nye, mindre "folke-Teslaen" utstilt. Vist for første gang offentlig i Norge.

Det resulterte i kø og mye folk. Mange hadde bestilt sin Tesla nettopp denne siste mars-dagen tilbake i 2016 – og hadde aldri tidligere sett bilen de har ventet så lenge på,.

«Skiboms-light»

En av dem er 41 år gamle Anders Rytter fra Oslo.

– Yes! Dette var riktig valg! Det var det første jeg tenkte da jeg kom inn og fikk se bilen, forteller en oppglødd Anders.

– Den er enda finere i virkeligheten enn på bilder og filmer jeg har sett. Min aller første bil noensinne var en Tesla Model S, men den er solgt forlengst. Så nå har jeg vært uten bil en god stund. Jeg bor sentralt i Oslo, så det har ikke vært noe stort problem, forklarer han.

(Saken fortsetter under)

Anders Rytter liker det han ser – særlig har han sansen for det minimalistiske interiøret.

– Jeg har en litt aktiv livsstil, hvor blant annet ski, snowboard og sykkel er viktige ingredienser, nå gleder jeg meg til å få bil igjen, forteller Anders som innrømmer at han er litt «skiboms-light».

– Innvendig har jeg veldig sansen for det minimalistiske. Det gir en uovertruffen romfølelse. Det er åpent og deilig. De har flyttet kupeen framover, slik at pansrret har blitt kortere. Det tror jeg er smart. Her er det jo ikke noen stor motor som stjeler plass, sier Anders.

Bagasjerommet har fått en del kritikk, da det her en vanlig "sedan-åpning" og ikke en stor kombiluke som også åpner opp med bakvinduet. Men heller ikke det tror Anders blir noe problem.

– Jeg var litt spent på det. Men nå som jeg har sett det, er jeg ikke bekymret. Åpningen er stor, du har en stor plass, en slags brønn under selve bagasjeromsgulvet, dessuten er det dypt. Så har man jo ekstra plass foran i tillegg. I sum så synes jeg plassen er riktig så god, bilens fysiske størrelse tatt i betrakting.

(Saken fortsetter under)

Stramt design gir god romfølelse ombord i Tesla Model 3.

Tesla – eller ikke noe



Siden Anders bestilte bilen sin for to og et halvt år siden, har nye, tøffe og sterke konkurrenter kommet til. Vi må jo bare spørre:

– Hva med de andre nyhetene da, de gjør ikke at du kanskje tenker du var litt for tidlig ute med bestillingen?

Anders titter litt rart på oss, men svarer ikke umiddelbart, så vi spør:

– Nye Audi e-tron?

– Nei, nei, sikkert en grei bil, men den er for stor og jeg er ikke noen Audi-mann, alle fall ikke etter dieselgate-skandalen. Da mistet jeg mye av respekten. Det var skammelig ...

– Nye Jaguar i-Pace, da? Da hadde du kanskje hatt bil nå?

– Nei, den har jo et helt uakseptabelt strømforbruk, så jeg står glatt over den også...

– Kommende Mercedes EQC da, kunne det vært noe?

– Jeg har fulgt litt med alle de du nevner. Jeg er ikke veldig imponert over det Mercedes har fått til her. Det virker som de har tatt en del shortcuts. Den har jo ikke frunk (bagasjerom foran) en gang, så nei takk.

– Men hva skulle du hatt om du ikke hadde gått for Tesla da?

– Da skulle jeg ikke hatt bil. Tesla eller ikke noe! Enkelt og greit. Eller kanskje om jeg skulle ha hatt noe annet, så kunne det blitt en gammel, billig Toyota Hiace med firehjulsdrift. Det er jo en helt annen greie og det er bare helt hypotetisk. Jeg har flere venner som har det, og man får jo med mye stash da, sier han.

Les også: Slik vil Uber få flere elbiler ut i gatene

(Saken fortsetter under)

Anders bestilte bil første dag og blir med det trolig en av de første som får sin bil i Norge. En sort Model 3.

Roadtrip og fjelltur

– Jeg gleder meg til å få Tesla Model 3. Men den vil ikke bli så mye brukt i hverdagen, så jeg har fundert litt å legge den ut på nabobil, slik at jeg kan leie den ut og kanskje få litt inntekter på den, forteller Anders.

– Tenker også at jeg kan låne den litt ut til venner og familie. Jeg har jo lånt en del bil selv i det siste, så det blir vel litt sånn payback-time. Ellers vil det bli turer med ski og snowboard baki. Jeg har tilgang til en hytte på Geilo, så det blir nok noen turer dit. Skal bli helt OK å slippe tog og taxi, med alt utstyret for å komme dit. Det frister også med en roadtrip – kanskje nedover i Europa, forklarer Anders og ser litt drømmende ut i blikket.

Man prater ikke lenge med Anders før man forstår to ting. En: Han er godt over middels opptatt av Tesla – ikke bare bilene, men hele selskapet – alt fra finans til politikk i og rundt det omdiskuterte selskapet. To: Han vet hva han snakker om.

– He, he... Ja, jeg liker å følge med litt. Det fascinerer meg og jeg leser blant annet amerikanske aviser daglig, for å få med siste nytt. De skriver en del om Tesla, og jeg prøver å følge med så godt jeg kan, forklarer han på sin rolige måte.

Anders som bestilte bil første dag håper å være langt fremme i køen når leveringene begynner. Ikke så rart det forresten, etter den ventetiden.

Så om du utpå vårparten møter en sort Tesla Model 3 lastet med ski og snowboard på vei til fjell og snø, så kan det godt være Anders som har fått bilen sin og som er ute på tur. Er man skiboms, så er man skiboms, og er men Tesla-entusiast, så er man Tesla-entusiast. Slik er det tydeligvis bare.

Les også: Test av Tesla Model 3



Saken er opprinnelig publisert på Broom.no