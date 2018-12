Bilkjøper: Selger «glemte» å fortelle om noe veldig viktig

Det er et stort sug etter elbiler på det norske markedet. Det gjør også at bruktimporten av slike biler er betydelig. Det kan gi noen utfordringer og ubehagelige overraskelser.

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny,



Tidligere i år kjøpte jeg meg en Hyundai Ioniq EV hos en ikke-merkeforhandler i Oslo. Den var helt fin frem til jeg hadde bilen på min første service.

Da finner jeg ut at bilen er bruktimportert fra Tyskland, mangler varmepumpe, isolasjon rundt batteriet og andre ting som i følge forhandleren Mobile og Hyundai er standard på norske biler.

Samme uke prøvekjørte jeg en norsk Hyundai Ioniq EV som viste seg å ikke bare gå lenger på en lading, men også varmet den bedre innvendig.

Mitt spørsmål er som følger: Er dette noe jeg burde blitt informert om ved kjøp? På kjøpskontrakten er det ikke krysset av i feltet som heter «bruktimport» og jeg fikk aldri informasjon om dette.

Håper du kan gi meg et svar på dette, Benny.​

Benny svarer:

Heisann og gratulerer som elbil-eier! Ioniq er fine og gode biler - så det er veldig synd at du får denne kjedelige saken midt i fleisen.

Svaret på spørsmålet ditt er like enkelt som det er kort: JA! Dette skulle du selvfølgelig hatt beskjed om. Klart og tydelig. Det skulle stått i kontrakten og det skal i slike tilfeller også speile prisen du betaler. En slik bil skal koste vesentlig mindre enn en norsk-solgt med bedre tilpasset utstyr.

Rekkevidden, særlig på vinteren vil være en god del kortere uten disse systemene som den brukt- eller grå-importere varianten mangler. Varmepumpen gjør også sitt til kjørekomforten når det er kaldt ute.

I tillegg til manglende utstyr har bruktimporterte biler ofte helt andre garanti- og reklamasjons-vilkår enn norsksolgte biler. Det er også av stor betydning.

Jeg personlig synes det er litt skummelt å kjøpe en ny, eller nesten ny, bil hos en ikke-merkeforhandler og ville nok sjekket nøye på forhånd. Hvorfor selges den der? Hvorfor har tidligere eiere kvittet seg med den? Hvorfor prisen er så lav? (For det bør den ha vært...) og slike ting.

Kan være grunnlag for heving av kjøp?

Eller om du hadde gjort et kjapt google-søk her så hadde du trolig handlet bil et annet sted... Jeg vet elbil er «hot» om dagen. Og at noen handler «fort og galt» for å få tak i et eksempler, uten å måtte vente i månedsvis. Men ikke desto mindre – er det viktig å stoppe opp og tenke seg om. Noen utnytter suget i markedet for å tjene raske penger.

Det er sikkert en fattig trøst, men du er ikke den første som har spurt om nettopp dette. En del biler er tatt inn utenom de norske importørleddene og det kan skap forvirring og usikkerhet.

Bilen er jo fullt ut brukenes også uten dette utstyret. Den tar deg dit du skal. Slik sett er det jo ikke noen stor krise, men det er aldri noe hyggelig å føle seg snytt.

Uten at jeg kjenner alle detaljene i saken eller kontakte rundt kjøpe her, så synes jeg det ut i fra ditt spørsmål høres ut som om det her har blitt holdt tilbake såpass viktig informasjon at det kanskje kan være grunnlag for å heve kjøpet.

Er du medlem i for eksempel NAF eller KNA kan det jo være en ide å få en jurist derfra til å se på saken for deg.

Ønsker deg lykke til med bilen - tross alt.

