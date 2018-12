Her går det galt i 250 km/t

17-åringens livsfarlige krasj går verden rundt.

Den unge tyske Formel 3- sjåføren Sophia Flörsch deltok i et løp i den kinesiske byen Macau da det smalt for alvor. I 250 kilometer i timen mistet 17-åringen kontrollen over bilen sin og fløy gjennom lufta.

Ignorerte advarslene: Så kom toget



Videoen omtales verden rundt og sender sjokkbølger gjennom motorsportverdenen. Aviser som ESPN , Independent og Daily Mail har omtalt hendelsen.

Ser ingenting i snøværet: Så smeller det



Flörsch fikk påvist brudd i ryggsøylen, og i tillegg ble to fotografer, en løpsfunksjonær og en kjører sendt til sykehus etter ulykken.

Plutselig ryker grepet: – Den spinner, den spinner! Løp!