Nå går det rykter om ny lavpris-elbil

Kan bli billigere enn vi først trodde.

Hos Volkswagen jobber man nå intenst med en satsing som kan bli den viktigste i selskapets historie.

Ikke overraskende handler det om elbiler. Målsetningen er klar: Verdens største bilprodusent skal også bli verdens største på elbiler. For å klare det har VW de siste årene investert milliardbeløp i teknologi og ombygging/opprustning av fabrikker. Og nå er det like før de første modellene skal rulle ut.

I løpet av noen år skal det kommet et titalls elbiler fra konsernet. Blant dem en innstegsmodell som virkelig skal gjøre elbil tilgjengelig for de store massene.

Ny innstegsmodell?

Den første elbilen fra VW blir en bil på størrelse med dagens Golf. Her har de allerede gått ut med et prisestimat på under 25.000 Euro, tilsvarende i underkant av 240.000 norske kroner. Det er i seg selv en gunstig pris, men nå ryktes det at VW vil komme med en elektrisk innstegsmodell et godt stykke under dette også.

Foreløpig går denne under konseptnavnet MEB Entry. Kilder sier til nyhetsbyrået Reuters at startpris på bilen kan bli under 20.000 Euro, eller rundt 175.000 kroner. Dermed vil VW også sette press på konkurrentene.

Det som imidlertid vil være den avgjørende faktoren i prisingen, er hvor mye batteriene koster. VW har forutsatt at prisen skal en del ned, i tiden framover.

Her er VW ID på en snartur i Norge. Konseptversjonen skal etter hvert bli til den første elbilen ut i VWs nye ID-familie.

Ulik rekkevidde

Mens vi er inne på batteriene: Forespeilet rekkevidde på den første bilen i Volkswagens elektriske ID-serie er mellom 400 og 600 kilometer. Her ligger det også i kortene at modellene vil bli tilbudt med ulik størrelse på batteripakkene, dermed også rekkevidden.

Det blir på mange måter likt som for dagens bensin- og dieselbiler. Stor motor koster mer enn en mindre. Langt fra alle elbil-kjøpere trenger veldig lang rekkevidde, dermed blir det også unødvendig å betale for det.

Volkswagen e-up! er en av de minste og rimeligste elbilene i bruktmarkedet. Nå får du den fra i overkant av 100.000 kroner.

Enda billigere

VW er allerede godt representert med elbiler i bruktbilmarkedet. Så hvis du ikke har lyst til å vente til ID-debuten og vil bruke minst mulig penger, kan du sikre deg den elektriske minstemannen e-up! fra i overkant av 100.000 kroner.

Storebror e-Golf starter nå på rundt 150.000 kroner. Da er det biler med relativt høy kilometerstand, lite utstyr og offisiell rekkevidde på 190 kilometer som gjelder.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no