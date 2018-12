Nesten halvparten er positive til bilfritt byliv i Oslo

Nesten halvparten av de spurte er «stort sett positive» til å få bilene ut av den innerste sentrumskjernen i hovedstaden. Bare én av tre er negativ.

Men mens bare en tredel av Oslos befolkning som helhet er negative, så er nær halvparten av de næringsdrivende det, viser studien som er gjennomført av Sweco og Norstat for Oslo kommune, ifølge Aftenposten.

Undersøkelsen er tatt opp etter at konkrete tiltak, som fjerning av parkeringsplasser og stenging av gater for gjennomkjøring, er gjennomført. Næringslivet mener fremkommeligheten for varelevering, håndverkere og kunder med bil er blitt for dårlig.

Andelen som svarer at det er «meget attraktivt» å drive næringsvirksomhet i sentrum, har falt fra 55 prosent i fjor til 42 prosent i år. Mens gårdeiere og serveringssteder ser lyst på fremtiden, er butikkene mest negative.

Blant Oslo-beboerne svarer rundt 18 prosent at de er «stort sett nøytrale» til konseptet og konsekvensene av bilfritt byliv, mens 25 prosent innen næringslivet svarer det samme.

