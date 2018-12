Nei – lekker bil trenger ikke koste skjorta

Prøvekjørt: Det har sannelig skjedd ting hos Mercedes!

Det begynner å bli endel år siden alle bilprodusenter med respekt for seg selv måtte ha minst ém coupéutgave med to dører, slak taklinje og gjerne også litt ekstra krefter under panseret.

De fleste folkelige modellene har blitt borte, men hos de tyske premiummerkene holder coupéene stand.

Mercedes er et godt eksempel på det. De har fortsatt en god bunke coupéutgaver i modellutvalget sitt. Blant dem denne: C-klasse Coupe.

Mercedes har laget en slik versjon av C-klasse i mange år. Designet har ikke alltid vært egnet til å gi det helt store må ha-begjæret, men dagens utgave snudde opp-ned på mye.

Nå er dette virkelig blitt en linjelekker bil, med mange pene og tøffe designelementer.

Dagens C-klasse kom på markedet tilbake i 2014. Nå har den fått en facelift, også på Coupe-utgaven.

Hva er nytt?

Bilprodusentene er gjerne svært flinke til å prate opp faceliftene sine og alt det som har skjedd med bilene i den forbindelsen. På C-klasse er det snakk om hele 6.500 nye og forbedrede deler. Nytt ratt og assistansesystemer kommer fra flaggskipet S-klasse. Den har fått nye LED-lys med 84 individuelt justerbare dioder. Heldigitalt instrumentpanel er på plass, og C-klasse er som eneste bil i denne klassen tilgjengelig med luftfjæring.

Testbilen heter C200. Det betyr at den har en 1,5-liters bensinmotor med såkalt mildhybrid-system under panseret. Vi snakker 184 hestekrefter fra motoren, pluss 16 ekstra fra hybridsystemet. Det høres ganske beskjedent ut i en bil som dette...

Designmessig er det snakk om forsiktige endringer, men noe mer var strengt tatt ikke nødvendig. C Coupe er en lekker bil og blir naturligvis ekstra tøffet opp med AMG-pakker både innvendig og utvendig. Den ser både dyr og eksklusiv ut.

Coupe-utgaven av C-klasse har ikke alltid utpreget seg med lekkert design, det svarer denne generasjonen på.

Hva er styrker og svakheter her?

Det har vært interessant å følge designutviklingen hos Mercedes de siste årene. Det gjelder både eksteriør og interiør. Etter en lang periode der det virket som Mercedes mente at stjerne i fronten og tradisjonell merkevare var nok til å holde konkurrentene unna, har det skjedd mye.

Bilene har blitt tilført en langt større må ha-faktor, ikke minst gjelder det på interiør. Dagens E-klasse var en liten revolusjon da den kom. C-klasse ser også gjennomført og eksklusiv ut. Her får du følelsen av å kjøre på første klasse, noe som underbygges av støydemping og komfort.

En av mange lekre detaljer i interiøret.

I løpet av testperioden er det ikke vanskelig å se at bilen vekker oppsikt utenpå også. "Det var en stilig Mercedes, men den koster vel en million, eller?" spør en kar som kommer bortom på bensinstasjonen.

Svaret er at den slett ikke trenger å gjøre det hvis du holder seg i skinnet. Men som vanlig på tysk premium: Det er også mulig å bruke veldig mye penger på fint ekstrautstyr!

Kjøremessig er den ikke riktig like hvass som en BMW 4-serie (erkerival, sammen med Audi A5), men den kjennes ganske lettbeint og understellet er stramt satt opp. Kjørestillingen er nært perfekt, med svært gode forseter. 4Matic firehjulstrekk er naturligvis gull verdt på vinteren. Men motoren kunne helt klart hatt mer krefter, for å underbygge det sportslige preget i resten av bilen.

Det er et par år siden vi første gang testet selvkjøringsteknologien til Mercedes, da i en E-klasse. Det merkes at de har finpusset på dette senere. I denne bilen fungerer det klart bedre, blant annet har den mindre av de små og korrigerende rattutslagene som kunne føles litt slitsomme i starten.

Plassen i baksetet holder akkurat for en voksen på rundt 1,80 meter. Noe særlig over det, så er særlig takhøyden det som setter begrensninger.

Fallende taklinje gir mindre plass i baksetet, men slik skal det også være på en Coupe!

Hva koster den?

C-klasse starter i dag på 470.000 kroner, da snakker vi sedan. Coupeutgaven får du fra 507.000 kroner. Automatgir er standard, vil du ha firehjulstrekk starter det hele på 560.000. Det er slett ingen avskrekkende pris for en bil som dette.

Testbilen er imidlertid en god del dyrere. Etter en lang liste ekstraustyr, ender vi på 834.715 kroner. Men da får du til gjengjeld en svært godt utstyrt bil.

Hvem er konkurrentene?

BMW 4-serie og Audi A5 er nevnt, disse konkurrerer nok om mange av de samme kundene. Volkswagen Arteon har fire dører og er en outsider i dette selskapet. En annen outsider kommer fra Toyota og heter GT86. Som du skjønner: Det bugner ikke av biler i denne klassen.

Gjennomført interiør med mange fine detajler, her har Merecedes virkelig tatt tak de siste årene.

Vil naboen bli imponert?

C-klasse Coupe har kvaliteter som gjør at mange snur seg etter bilen. At dette er en C-klasse er egnet til å overraske. Her har Mercedes truffet blinken.

Broom mener:

Hvis du forventer deg en sportsbil, er det én ting som trekker ned: Nemlig motoren. 1,5-literen er tilstrekkelig, men gir ikke noe voldsomt overskudd. 8,4 sekunder på 0-100 km/t er heller ikke tider vi lar oss imponere av i 2018. Det finnes en rekke store familiebiler og SUV-er som er vesentlig raskere enn dette.

AMG-pakke er med på å tøffe opp fronten betraktelig.

Mildhybridløsningen er først og fremst ment å skulle spare drivstoff. Kjørestil har som vanlig mye å si for hva du ender på i praksis, men ned på tilnærmet dieselforbruk kommer du neppe. Offisielt snittforbruk er forresten på 0,67 liter.

Neste motoralternativ er C300. Da får du 2-liters bensinmotor på 258 hestekrefter. Den er vesentlig kjappere og gjør 0-100 km/t på 6 sekunder blank. Prisforskjellen er på bare noen tusenlapper, men denne får du ikke med firehjulstrekk. Så da må du velge hva som er viktigst.

Bortsett fra dette er C-klasse Coupe et svært hyggelig bekjentskap. Her leverer Mercedes varene på et nivå man bør kunne forvente (men ikke alltid har fått) fra dem. Bilen er gjennomført stilig, utenpå og inni. Interiøret holder høy kvalitetsfølelse, samtidig som den er spekket med både viktig sikkerhetsutstyr og ting som er "kjekt å ha".

Hekken er kanskje den mest anonyme delen av dette designet, i alle fall når du ser bilen rett bakfra.

Hva mener eierne?

MERCEDES C-KLASSE COUPE Modell: C200 4Matic

Motor: 1,5-liter bensin + mildhybridløsning

Effekt: 184 + 16 hk hk/280 + 160 Nm 0-100

km/t: 8,4 sek Toppfart: 234 km/t

Forbruk: 0,67 liter/mil

Lengde/bredde/høyde: 4,68 - 1,81 - 1,40 meter

Vekt: 1.585 kilo

Bagasjerom: 380 liter

Pris: 834.715 kroner

Vi har mange vurderinger av C-klasse inne i Brooms bilguide, der eierne forteller om sine erfaringer. Én av dem er også på nye C-klasse Coupe, klikk her for å lese mer:

Visste du at:

– Første C-klasse var i praksis oppfølger til nå etter hvert legendariske Mercedes 190. Debuten var i 1993.

– Frem til 1997 var C-klasse faktisk den minste bilen fra Mercedes. Det året kom A-klasse for første gang på markedet.

– Dagens C-klasse var første bil ut på en ny bilplattform, kalt MRA. Den sørget blant annet for at vekten gikk ned med rundt 100 kilo sammenlignet med forgjengeren.

