Tesla for deg som vil skille deg ut

Og som vil kjøre enda litt fortere enn de andre ...

Tesla Model S er en av Norges mest populære elbiler. Så populær er den blitt, at den ikke lenger vekker særlig mye oppmerksomhet langs veiene.

Den har også et design som gjør at den ikke skiller seg veldig ut – og Tesla selv tilbyr ingen stylingpakker, ala det BMW gjør med sin M-pakke eller Mercedes med AMG-look.

Så da må noen andre gjøre det. Og en av de som har tatt utfordringen på strak arm er amerikanske Performance Unplugged.

Med deres APEX-pakke får du ikke bare en Model S som garantert får folk til å snu seg – den blir dessuten enda hvassere enn standardutgaven.

Tesla-spesialist

Det store bilshowet SEMA i Las Vegas er i gang. Der finnes alt av selskaper som leverer tuning/styling/ettermarkedsdeler til bilhobbyen, og det betyr uhorvelige mengder med biler som skiller seg litt ut fra det vanlige trafikkbildet.

Et av disse selskapene er Unplugged Performance, som har spesialisert seg på tuning og styling av Tesla siden 2013. De leverer mange oppgraderinger til Teslas modeller, og har i hovedsak konsentrert seg om dekk og felger, samt spoilere foran og bak, og sideskjørtsett.

De selger også en ny front for de gamle Model S, sånn at de ser ut som den faceliftede versjonen (den koster 2.995 dollar).

Den ser unektelig barsk ut i APEX-utgaven.

Breddet

Men her er det snakk om noe mye mer enn bare en ettermontert fanger, eller to. Unplugged Performance har tatt den helt ut med sitt APEX-kit. Totalt er det 19 deler som utgjør den komplette stylingpakken.

Her har man for eksempel bygget på bredden med hele 8 cm. Det gir ikke bare et barskere utseende, men også muligheten til å få på bredere dekk og felger.

Man har også lagt vekt på å redusere vekten. Utstrakt bruk av karbon sørger for det. Keramiske bremser bidrar også. De alene kutter vekten med ni kilo.

Det er dessuten spesiallagede støtdempere som fungerer i samspill med det originale luftfjæringen.

Interiøret har også fått en oppgradering.

Lettere og raskere​

Alt i alt bidrar dette til at S-APEX-utgaven av P100D skal være enda kjappere enn originalen til 100 km/t. Det sier litt, ettersom den tiden i utgangspunktet er brennkjappe 2,7 sekunder.

Unplugged Performance lover også at den skal koste unna kvartmila på litt over 10 sekunder. Det er ganske enkelt bisarr raskt, for en bil som også fungerer helt ypperlig som en familiebil.

